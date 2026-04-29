Fotografija školjaka u pijesku digla Ameriku na noge: Bivši šef FBI-ja 'zaprijetio' Trumpu?

Američko Ministarstvo pravosuđa podiglo je novu optužnicu protiv bivšeg šefa FBI-ja Jamesa Comeyja zbog fotografije školjki.

Sve se vrti oko Instagram fotografije objavljene od prošle godine, koja je snimljena na plaži u Sjevernoj Karolini, na kojoj su školjke bile posložene u obliku "86 47". Neki su to odmah protumačili kao prijetnju upućenu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu - jer "86" u žargonu može značiti "riješiti se nekoga", a Trump je 47. predsjednik SAD-a, piše The Guardian.

Comey je ubrzo obrisao objavu i tvrdio da nije imao pojma da brojevi imaju takvu konotaciju. "To mi uopće nije palo na pamet, ali protivim se nasilju u svakom obliku pa sam objavu uklonio", objasnio je Comey. No, tužiteljstvo misli drugačije. U optužnici stoji da bi "razumna osoba to shvatila kao ozbiljnu namjeru nanošenja štete predsjedniku".

Do 10 godina zatvora

Comey se tereti za dvije stvari - prijetnju predsjedniku i širenje te prijetnje putem društvenih mreža preko državnih granica. Svaka nosi potencijalnu kaznu do pet godina zatvora.

"Može se reći da je prijetnja nečijem životu opasna i potencijalno kazneno djelo. Prijetnje predsjedniku Sjedinjenih Država neće se tolerirati u Ministarstvu pravosuđa", poručio je vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche.

Odbio je komentirati kako će tužiteljstvo dokazivati Comeyjevu namjeru, rekavši da bi to bilo preuranjeno.

Comey: 'Nevin sam'

Televizija CNN prva je izvijestila o novoj optužnici. "Gospodin Comey odlučno odbacuje optužbe iz optužnice podignute u istočnom okrugu Sjeverne Karoline. Te ćemo optužbe osporiti na sudu i očekujemo da ćemo dokazati Comeyjevu nevinost i obraniti Prvi amandman", rekao je njegov odvjetnik Patrick Fitzgerald.

Kasnije u utorak, Comey je objavio video na svojoj platformi Substack: "Evo ih opet. Ovaj put zbog fotografije školjki na plaži u Sjevernoj Karolini od prije godinu dana. I to neće biti kraj, ali kod mene se ništa nije promijenilo. I dalje sam nevin. I dalje se ne bojim. I dalje vjerujem u neovisno savezno pravosuđe. Idemo dalje."

"Važno je da svi zapamtimo - ovo nije ono što smo kao država i ovo nije način na koji bi Ministarstvo pravosuđa trebalo funkcionirati. Dobra vijest je da smo svakim danom bliže obnovi tih vrijednosti. Ostanite vjerni", nadodao je.

James Comey:



“Well, they’re back. This time about a picture of seashells on a North Carolina beach a year ago, and this won’t be the end of it….I’m still innocent, I’m still not afraid, and I still believe in the independent federal judiciary, so let’s go” pic.twitter.com/z4kU4SMl39 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 28, 2026

Podsjetimo, ovo nije prvi put da ga se kazneno goni. Prošle godine bio je optužen za laganje Kongresu, ali je slučaj pao jer je sud zaključio da je tužitelj bio nezakonito imenovan.

Comey je već godinama trn u oku Trumpu zbog istrage o vezama s Rusijom, a njegovi saveznici dugo traže da ga se kazni. Iako je objava uglavnom shvaćena kao nenasilan anti-Trump stav, savezni organi reda ipak su pokrenuli istragu i ispitali Comeyja.

Kritičari tvrde da se Ministarstvo pravosuđa sve češće koristi za obračun s političkim protivnicima. Kao primjer navode i slučaj Letitije James, kojeg se gonilo zbog navodnih nepravilnosti s hipotekama, no slučaj je odbačen iz istog razloga kao i prethodni protiv Comeyja.

