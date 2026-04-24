Netanyahu skrivao tešku dijagnozu pa objavio dobre vijesti: 'Izliječen sam od raka!'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu (76) dobio je potvrdu da je zdrav nakon uspješnog liječenja raka prostate u ranom stadiju, što je prvi put javno otkriveno, prema službenom medicinskom izvješću koje je u petak objavio Ured premijera. Godišnje zdravstveno izvješće od 20. travnja 2026. navodi da je Netanyahu prvi put operiran 29. prosinca 2024. radi liječenja benigne hiperplazije prostate. Postupak u Medicinskom centru Hadassah opisan je kao uspješan i bez komplikacija.

Rutinska magnetska rezonancija naknadno je identificirala sićušnu sumnjivu leziju veličine manje od jednog milimetra u prostati. Daljnji dijagnostički testovi potvrdili su prisutnost raka prostate u ranom stadiju bez dokaza o metastazama. Netanyahu je rekao da je izvješće odgođeno dva mjeseca kako bi se izbjegla prilika da Iran iskoristi njegovo zdravstveno stanje za propagandu tijekom rata.

"Odlučio sam odgoditi objavu izvješća kako ne bi izašlo na vrhuncu rata i kako ga Iran ne bi iskoristio za propagandu“, rekao je Netanyahu u izjavi. "Danas mogu reći da sam dobrog zdravlja i izvrsne fizičke kondicije nakon liječenja raka prostate u vrlo ranoj fazi koji je potpuno uklonjen".

Liječenje proglašeno 'potpuno uspješnim'

Terapiju zračenjem koju je premijer podvrgnut vodio je prof. Aharon Popovzer, ravnatelj Instituta Sharret u Medicinskom centru Hadassah, u suradnji s dr. Markom Wigodom, voditeljem odjela za radioterapiju u bolnici, i dr. Shragom Gorsom iz istog instituta.

"Prije nekoliko mjeseci, kao dio rutinskog pregleda, otkrili smo masu od 0,9 centimetara za koju se utvrdilo da je adenokarcinom prostate", rekao je Popovzer u izjavi, dodajući da je Netanyahu podvrgnut "sveobuhvatnom pregledu" i da je utvrđeno da je bolest u "vrlo ranoj fazi".

Popovzer je rekao da je Netanyahu podvrgnut modernom, specijaliziranom liječenju bubrega u Medicinskom centru Hadassah prije dva i pol mjeseca, dodajući:

"Na temelju nalaza ovih testova možemo reći da je bolest nestala". U izvješću se navodi da je liječenje bilo potpuno uspješno, a potpuni nestanak lezije potvrđen je naknadnim slikovnim i laboratorijskim pretragama.

