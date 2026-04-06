RODILA U ZRAKU /

Dobila trudove u zraku, kontrolor leta nasmijao prijedlogom imena: Objavljeni detalji neobičnog puta

Foto: Kenneth Grant/Alamy/Profimedia/Ilustracija

Zrakoplovna kompanija potvrdila je da je majci i djetetu pružena medicinska pomoć po dolasku na aerodrom

6.4.2026.
8:12
Dunja Stanković
Jedna će žena zauvijek pamtiti put za New York City, budući da je dobila trudove u subotu neposredno prije slijetanja zrakoplova u međunarodnu zračnu luku John F. Kennedy. Caribbean Airlines potvrdio je da je rodila na letu BW005 koji je krenuo iz Kingstona na Jamajci. 

Američki mediji prenijeli su transkript audio zapisa i komunikacije između kontrole zračnog prometa i pilota. 

"Imamo putnicu, trudnicu, koja se počinje porađati. Molim vas da nam date detalje", kazao je pilot. 

Kontrolor ga je upitao želi li medicinsko osoblje na izlazu, što je pilot potvrdio. 

"Je li već gotovo?", dodaje kontrolor, što mu pilot potvrđuje. 

Prijedlog imena

Iz kontrolnog centra je zatim uslijedila šala: "U redu, reci joj da mu mora dati ime Kennedy", što je nasmijalo pilota. 

Zrakoplovna kompanija potvrdila je da je majci i djetetu pružena medicinska pomoć po dolasku na aerodrom, prenosi CBS News. Pohvalili su profesionalnost i odmjerenu reakciju posade koja je, kažu, sve odradila po protokolu i osigurala sigurnost i udobnost svih na letu. 

Za sada nema potvrde koje je ime majka dala svojoj bebi, ali zasigurno zrakoplove i zračne luke više neće gledati na isti način.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Rastu cijene stanova i avionskih karata? 'Strah nas je pogledati kalkulaciju'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
