Banda zaklala bračni par botaničara i bacila njihova tijela krokodilima, tijela su bila neprepoznatljiva

Banda povezana s ISIS-om koja je brutalno ubila britanski par i bacila njihova tijela krokodilima proglašena je krivom. Botaničari Rod Saunders (72) i njegova supruga Rachel (63) napadnuti su iz zasjede u Južnoj Africi dok su 2018. godine tražili rijetko cvijeće.

Foto: X/Nick Bailey/Screenshot

Par koji je bio zajedno više od 30 godina i živio u Cape Townu postavljao je kamp kada su napadnuti. Na sudu se čulo kako ih je banda brutalno mučila kako bi se domogli novca na bankovnom računu. Na smrt su ih pretukli, a zatim nagurali njihova tijela u vreće za spavanje i bacili ih s mosta u rijeku punu krokodila u Nacionalnom parku šuma Ngoye. Samo 48 sati ranije, botanički stručnjaci intervjuirani su za BBC-jev specijal Gardeners World. Ubrzo nakon što su se rastali s televizijskom ekipom za snimanje dokumentarca o divljim životinjama, Rod i Rachel su napadnuti, piše The Sun.

Visoki sud u Durbanu čuo je kako je vođa bande Sayefundeen Del Vecchio (44) identificirao bračni par kao "dobar ulov". Nakon što je izvršio svirepa ubojstva, poslao je poruku svojoj supruzi Bibi Patel (34) i njihovom podstanaru Mussiju Jacksonu (40) kako bi ih obavijestio da je "plijen u paklu". Del Vecchio im je zatim rekao da dođu i nađu se s njim u ukradenom Saundersovom Toyota Land Cruiseru. Kada su njegova supruga i podstanar stigli, Rod i Rachel bili su mrtvi u stražnjem dijelu automobila. Obdukcija je otkrila da je Rachel nekoliko puta ubodena mačetom u stražnji dio lubanje i više puta izbodena u gornji dio leđa. Također je brutalno pretučena istim teškim tupim predmetom za koji se vjeruje da je korišten za razbijanje Rodove lubanje.

Jedva su identificirali tijela

Del Vecchio je zatim odvezao svoje žrtve do mosta na rijeci Tugela i bacio ih preko ruba. Međutim, njihova neprepoznatljiva tijela kasnije su pronađena na moru. Ostaci su bili u strašnom stanju zbog kombinacije nasilnog napada, životinja i raspadanja. U identifikaciji su sudjelovala dva patologa i stomatolog. Nakon ubojstva banda je u dva dana potrošila 37 tisuća funti s njihovih računa.

Banda je kupila Bitcoin, a ostatak ušteđevine para prebacili su na vlastite bankovne račune. Otkriveni su u jednoj trgovini kada su trebali dokazati da je jedan od njih Rod Saunders. Iz trgovine su ih prijavili policiji koja je već tragala za starijim parom koji se nisu pojavili na liječničkom pregledu.

Nakon što su uhićeni otkrili su da je banda već na listi potencijalnih terorista. Kod njih su pronašli mobitele, nakit, opremu za kampiranje i ukradeno vozilo Saundersovih. U njihovom vrtu vijorila je zastava ISIS-a, a letci i razna druga literatura bile su razbacane po kući. Ipak, najveći dokaz bile su WhatsApp poruke. U jednoj prepisci rapravljalo se o tome kako moraju "ubiti nevjernika i oteti mu pseudonim, uništiti infrastrukturu i unijeti strah u srce nevjernika".

Sutkinja Esther Steyn proglasila je trojac krivima za dvostruko ubojstvo, otmicu, pljačku i krađu. Međutim, nisu podignute optužnice povezane s terorizmom. Izricanje presude održat će se 19. lipnja, ali prema južnoafričkom zakonu dobit će doživotne kazne zatvora.