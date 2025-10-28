Pogodio ih uragan, a sad im prijeti nova opasnost! Vlasti upozorile - čuvajte se krokodila

Uragan Melissa, jedna od najrazornijih oluja u novijoj povijesti, poharao je Jamajku vjetrovima od 300 kilometara na sat i obilnim kišama. Meteorolozi kažu da će danas i sutra pasti čak 750 mm kiše, a cijeli otok je pod crvenim upozorenjem na uragan. Prijavljene su brojne poplave i klizišta, a mnoge ceste koje vode u ruralna područja su blokirana. S poplavama i bujicama stigao je i novi problem za mještane.

Zdravstveni dužnosnici upozorili su da bi oluja 5. kategorije mogla istjerati krokodile iz rijeka i močvara, piše Metro.co.uk.

Rast razine vode mogao bi dovesti do toga da se krokodili presele u stambena područja u potrazi za suhim tlom. Upozorenje je u utorak izdano tisućama ljudi koji žive u Kingstonu, St Andrewu, St Catherineu i St Thomasu.

'Ostavite ih na miru'

Rečeno im je da ne gaze ili se ne igraju u poplavljenim područjima te da djecu i kućne ljubimce drže podalje od vodenih površina. Krokodile se ne smije hvatati ili ozlijediti već ga ostaviti na miru.

"Stanovnicima koji žive u blizini ovih područja stoga se savjetuje da ostanu oprezni i izbjegavaju poplavne vode“, dodaje se. Vrtove i odvode treba očistiti od otpada, ako je moguće, kako bi se spriječilo nakupljanje stajaće vode.

Jamajka je poznata po svojim dubokim, planinskim predjelima ispresijecanim uskim riječnim dolinama i bočatim močvarama - područjima koje su domovi za krokodile.

Na Jamajci postoji samo jedna vrsta, američki krokodil, koji se može naći duž južne obale, od St. Thomasa do Westmorelanda. Mužjaci američkih krokodila mogu narasti do 7,5 metara, a sposobni su plivati ​​kroz jamajčanske močvare brzinom od 96 kilometara na sat.

Na jelovniku su im ptice, ribe i zmije, iako povremeno jedu smeće odloženo uz rijeke i plaže. Od 1847. godine na Jamajci su krokodili ubili četiri čovjeka, ali bilo je dosta ozljeda. Većinom je bila riječ o ljudima koje love ribu u njihovim staništima. Krokodili su zaštićena vrsta u zemlji.

