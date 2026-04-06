FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA NA USKRSNOM ODMORU /

Urušio se balkon i ubio ženu pred očima njezine obitelji: Ozlijeđen i njezin sin (10)

×
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Nakon nesreće uhićeni su izvođač radova i inženjer na spornoj zgradi, a vlasnik građevine se još uvijek traži

6.4.2026.
13:51
Dunja Stanković
VOYO logo
VOYO logo

Planirani sunčani uskrsni odmor na egejskoj obali za peteročlanu obitelj iz Njemačke završio je tragedijom kada se trošni balkon urušio u blizini pločnika i ubio 43-godišnju majku, a ozlijedio njezinog sina (10) tijekom obiteljske šetnje. Grčki mediji prenose da je pred očima ostalih članova obitelji ostala zakopana "pod ogromnom količinom betona, cementa i ruševina".  

Katastrofalna nesreća dogodila se na Veliku subotu u Korintu udaljenom 70 kilometara od glavnog grčkog grada Atene. Obitelj je nakon večere  restoranu blizu plaže krenula prema svom automobilu oko 15 sati. Dok su hodali pločnikom, čuli su neobičan zvuk pucanja, a u idućem trenutku odlomio se balkon i punom snagom pao na Njemicu.

Istraga nesreće

Zadobila je teške ozljede glave i unatoč naporima liječnika, preminula je, prenosi Bild. 

Hitne službe izvukle su tijelo ispod ruševina, a ženu su proglasile mrtvom na mjestu nesreće. 

Desetogodišnjak je zadobio ozljedu glave, a otac i drugo dvoje djece od četiri i sedam godina prošli su gotovo neozlijeđeni. No, u velikom su šoku. 

Nakon nesreće uhićeni su izvođač radova i inženjer na spornoj zgradi, a vlasnik građevine se još uvijek traži. Zgrada je navodno već neko vrijeme bila prazna i konstrukcijski neispravna, a radovi na balkonu su, nagađa se, izvedeni tek nedavno.

Pokrenuta je istraga kako bi e utvrdilo jesu li nemar i sigurnosni nedostaci kumovali tragediji. 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike