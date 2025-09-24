SVE VIŠE SLUČAJEVA /

Bakterije 'iz noćne more' uznemirile stručnjake: 'Opasnost je ozbiljna i vrlo zabrinjavajuća'

Stopa takvih slučajeva u SAD-u porasla je više od pet puta u posljednjih nekoliko godina

24.9.2025.
21:27
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Najnovija izvješća pokazuju da je za 70 posto porastao broj infekcija uzrokovanih „bakterijama iz noćne more“ otpornim na lijekove.

Naime, riječ je o bakterijama otpornima na antibiotike, čiju otpornost nosi genom nazvan NDM, ističu istraživači iz Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Na takve bakterije djeluju samo dva antibiotika; riječ je o skupim lijekovima koji se moraju davati intravenski.

Bakterije s tim genomom nekoć su se smatrale rijetkima i egzotičnima te su se povezivale s malim brojem pacijenata koji su primali medicinsku skrb izvan SAD-a, objavio je Sky News.

Iako su brojke i dalje male, stopa takvih slučajeva u SAD-u porasla je više od pet puta u posljednjih nekoliko godina, izvijestili su istraživači.

„Pojava NDM-ova u SAD-u predstavlja ozbiljnu opasnost i vrlo je zabrinjavajuća“, rekao je David Weiss, istraživač zaraznih bolesti na Sveučilištu Emory u Atlanti, Georgia.

U izvješću su prikupljeni podaci iz 29 saveznih država. U 2023. godini zabilježeno je 4 341 slučaj bakterijskih infekcija otpornim na karbapeneme — antibiotike koji se smatraju zadnjom linijom obrane — od kojih je 1 831 bio NDM tip.

Stopa infekcija otpornim na karbapeneme porasla je s nešto manje od 2 na 100 000 ljudi 2019. godine na više od 3 na 100 000 u 2023. — što je porast od 69 posto. Stopa slučajeva NDM-a porasla je s oko 0,25 na otprilike 1,35 — porast od 460 posto, navode autori izvješća.

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti posljednjih su godina upozoravali na „bakterije iz noćne more“ otporne na širok raspon antibiotika.

Znanstvenici CDC-a upozorili su da je vjerojatno kako su mnogi ljudi neprepoznati nositelji takvih otpornих bakterija, što bi moglo dovesti do širenja u zajednici.

Strahuje se da bi infekcije koje su se dugo smatrale rutinskim i lako izlječivim — poput infekcija mokraćnog sustava — mogle postati teže liječive, rekla je dr. Maroya Walters, jedna od autorica izvješća.

