Mračno otkriće u poznatoj banci, ovo je gore nego što su mislili: Isplivali novi dokazi

Istraga je otkrila 890 računa u švicarskoj banci Credit Suisse koji bi mogli biti povezani s nacistima, kazao je u utorak američki senator Chuck Grassley uoči saslušanja odbora za pravosuđe na temu uloge banke u holokaustu.

Među ostalim, riječ je o ranije nepoznatim računima njemačkog ministarstva vanjskih poslova, njemačke tvrtke za proizvodnju oružja i njemačke podružnice Crvenog križa, dodao je zakonodavac koji predsjeda odborom te je godinama pratio istragu nad švicarskom bankom.

Banka UBS, koja je kupila Credit Suisse u izvanrednom preuzimanju 2023., prošle godine je rekla da surađuje s bivšim američkim tužiteljem Neilom Barofskyjem kako bi se rasvijetlili računi povezani s nacistima. Obje banke su se ispričale i nagodile s oštećenicima 1999., kazao je UBS u unaprijed objavljenom iskazu za senatski odbor, u kojem je trenutačnu istragu opisao kao dobrovoljnu inicijativu.

Pomagali im da pobjegnu u Argentinu

Grassley je zaprimio nekoliko izvješća o statusu Barofskyjeve istrage, kazao je zakonodavac novinarima. Istraga je dovela do dokaza koji pokazuju da je bankarski odnos švicarske banke s nacističkom paravojnom organizacijom SS bio opsežniji nego što je to ranije bilo poznato, pri čemu je gospodarska ruka SS-a imala svoj račun u banci, rekao je Grassley, citirajući izvješća.

Također, pojavile su se nove pojedinosti o planu da se nacistima pomogne pobjeći u Argentinu, dodao je Grassley. UBS je kazao da prihvaća i duboko žali zbog toga što je Drugi svjetski rat bio mračno razdoblje u povijesti švicarskog bankarstva. "Pristupamo današnjoj temi s iskrenim poštovanjem", kazao je Robert Karofsky, predsjednik UBS Americasa, prema pripremljenoj izjavi.

Kada je preuzeo Credit Suisse, UBS se obvezao pomoći istrazi te je poduzeo velike korake kako bi olakšao Barofskyjeve napore, rekao je Karofsky. "Sada, s gotovo tri godine iskustva, naš je prioritet završiti ovu reviziju kako bi svijet imao koristi od otkrića u nadolazećem konačnom izvješću".

Istraga bi trebala završiti početkom ljeta, prema pomoćnicima senatskog odbora, a konačno izvješće se očekuje krajem godine.

