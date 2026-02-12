Američka tužiteljica oštro o Epsteinovoj suradnici: ' Nadam se da će umrijeti u zatvoru'

Glavna američka tužiteljica Pam Bondi izazvala je snažne reakcije tijekom žustrog saslušanja pred Odborom za pravosuđe Zastupničkog doma, kada je, odgovarajući na pitanja o Ghislaine Maxwell (64), izjavila kako se nada da će osuđena suradnica Jeffreyja Epsteina – "umrijeti u zatvoru".

Izjava je uslijedila u trenutku dok su je demokratski zastupnici suočavali s optužbama da administracija pruža poseban tretman Maxwell, uključujući i nedavni premještaj u zatvor minimalne sigurnosti.

Maxwell je uhićena u srpnju 2020. godine, a u lipnju 2022. osuđena je na 20 godina zatvora zbog trgovine maloljetnicama radi seksualnog iskorištavanja i drugih povezanih kaznenih djela u sklopu slučaja Epsteina, piše ABC News.

Kazna joj se računa od dana uhićenja, uključujući vrijeme provedeno u pritvoru.

Prema podacima američkog Saveznog ureda za zatvore, predviđeni datum izlaska je 17. srpnja 2037. godine, pod uvjetom da ostvari maksimalno moguće smanjenje kazne zbog dobrog vladanja.

U tom bi trenutku imala oko 75 godina.

Premještaj koji je pokrenuo raspravu

Središnja točka rasprave bio je nedavni premještaj Maxwell iz saveznog zatvora u Tallahasseeju na Floridi, ustanove nižeg stupnja sigurnosti, u ženski zatvorski kamp minimalne sigurnosti u Teksasu. Premještaj se dogodio dva tjedna nakon što je Maxwell imala privatni sastanak sa zamjenikom glavne tužiteljice Toddom Blancheom, bivšim osobnim odvjetnikom predsjednika Donalda Trumpa.

Demokratska zastupnica Deborah Ross iz Sjeverne Karoline otvorila je pitanje odgovornosti za premještaj i zatražila jasan odgovor: tko je odobrio takvu odluku i na temelju kojih kriterija? Posebno je istaknula da je Maxwell drugom kongresnom odboru poručila kako neće surađivati u daljnjim postupcima ako ne dobije predsjedničko pomilovanje.

"Ona ne bi smjela biti u tom zatvoru. Potrebno ju je što prije vratiti u zatvor maksimalne sigurnosti”+", poručila je Ross, naglašavajući kako se radi o osobi osuđenoj za teška kaznena djela nad maloljetnicama.

Tko je odobrio premještaj?

Na pitanje je li Blanche ili netko iz njezina ureda odobrio premještaj, Bondi nije dala izravan odgovor.

"Saznala sam za to naknadno. To je pitanje za Savezni ured za zatvore. Uopće nisam bila uključena u to", rekla je glavna tužiteljica, prebacujući odgovornost na nadležnu zatvorsku administraciju.

Ross je zatim otvoreno pitala treba li predsjednik pomilovati Maxwell ili joj ublažiti kaznu.

"Treba li je pustiti iz zatvora, da ili ne? Rekli ste da bi trebala umrijeti u zatvoru, pa se nadam da je odgovor ne", inzistirala je zastupnica.

Bondi je uzvratila da je već odgovorila na to pitanje, no nije izrekla jasno "da" ili "ne". Umjesto toga, pokušala je skrenuti raspravu na drugu temu, spomenuvši ubojstvo Iryne Zarutske, koje se u rujnu dogodilo u Charlotteu, u matičnoj državi zastupnice Ross.

“Umjesto da govorimo o Ghislaine Maxwell, koja će, nadam se, umrijeti u zatvoru – nadam se da će umrijeti u zatvoru – trebali biste govoriti o Iryni Zarutskoj”, rekla je Bondi, dodatno zaoštrivši ton rasprave.

Napeta atmosfera

Saslušanje je obilježila izrazito napeta atmosfera, a dodatne kontroverze izazvao je i način na koji je Bondi reagirala na prisutnost žrtava Jeffreyja Epsteina i njihovih obitelji.

Prema navodima s rasprave, na početku saslušanja nije ih ni pogledala dok su ih članovi odbora Jamie Raskin i Pramila Jayapal predstavljali.

Tijekom njezinih odgovora i političkih prepucavanja, neke su žrtve odmahivale glavom.

