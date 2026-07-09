Djevojka stopirala u Mostaru, stariji vozač je primio u auto i pokušao dirati! Sve je snimila

Turistkinja Alice Chapman, inače aktivistica koja je sudjelovala u flotili za Gazu, objavila je na društvenim mrežama incident koji joj se dogodio u okolici Mostara. Djevojka je u obilasku Bosne i Hercegovine autostopirala kada joj je stao stariji muškarac koji joj se, navodi, obraćao na lokalnom jeziku.

Na snimci koju je zatim objavila na društvenim mrežama vidjelo se da se muškarac prema njoj ponaša neprimjereno i da je dodiruje protiv njezine volje. Chapman mu je rekla da to ne smije raditi, uspjela se obraniti i napustiti vozilo. Muškarac joj je nakon toga, navodi, dobacivao da ju je vozio u automobilu, smatrajući valjda da mu to daje pravo da je neprimjereno i protiv njezine volje dodiruje, piše Hercegovina.info.

Chapman je video objavila, ali društvena mreža ubrzo ga je uklonila, što je djevojku posebno pogodilo. Naime, osim što je istaknula da joj nije bilo lako javno podijeliti snimku koja je prikazuje u ranjivom trenutku, rekla je kako je imala osjećaj da joj je uklanjanjem snimke oduzet dio dostojanstva. Kasnije je objavila fotografije i dodatno opisala što se dogodilo.

"Iskreno, bilo me više strah objaviti ga na internetu nego doživjeti sam napad. Kada je video tako brzo obrisan, imala sam osjećaj kao da mi je oduzet dio dostojanstva. Trebalo mi je mnogo hrabrosti da ga objavim, a onda je jednostavno nestao", napisala je Chapman.

Štiti se zajednica?

Objašnjenje za uklanjanje snimke koje je dobila je da se brisanjem videa "štiti zajednica". "Štiti koga?", pita se Chapman.

Snimku je objavila i kako bi upozorila na nasilje nad ženama i mizogijinu, posebno u situacijama u kojima žrtve često nemaju dokaze za ono što im se dogodilo.

"Jedan od najvećih problema u pokušaju da se objasni mizogino nasilje onima koji ga negiraju je to što vrlo često postoji malo ili nimalo dokaza. Ja sam imala čvrst, nepobitan dokaz, što je rijetkost, i mislim da je upravo to mnoge šokiralo. Htjela sam da ih šokira, jer sam željela da shvate da je nasilje muškaraca nad ženama stvarno", istaknula je Chapman.

Iako svjesna rizika autostopiranja, aktivistica je istaknula da se ovaj slučaj ne može svesti samo na pitanje načina putovanja: "Ovo nije pitanje autostopiranja, već muškaraca koji smatraju da imaju pravo na ženska tijela."

Također je naglasila da je snimka nastala uz njezin pristanak odnosno, da je riječ o iskustvu koje je sama odlučila objaviti. Rekla je i da je uz video objavila opširan tekst u kojem javno poziva muškarce da podrže žene te je govorila o pravima žena, podizala svijest o mizoginiji i pokušala ohrabriti druge žene da ne odustaju od putovanja i života kakav žele živjeti.

Nije poznato je li neugodan događaj prijavila i policiji te jesu li nadležne službe poduzele bilo kakve radnje.