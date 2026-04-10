FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
planet 'gori' /

Europa bilježI alarmantne temperaturne rekorde! 'Trend se nastavlja...'

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Europi je evidentirano posebno snažno zagrijavanje, veći dio kontinenta bio suši od prosjeka

10.4.2026.
8:47
Hina
Sanjin Strukic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Prošli mjesec bio je drugi najtopliji ožujak u Europi u povijesti mjerenja, podaci su EU-ova programa Copernicus za klimatske promjene, koji je izvijestio i o drugoj najvišoj globalnoj temperaturi površine mora za isti mjesec.

Globalno, ožujak je bio četvrti najtopliji od početka mjerenja s prosječnom temperaturom od 13,94 stupnja Celzija, što je 1,48 stupnjeva iznad procijenjenog predindustrijskog prosjeka za taj mjesec u razdoblju od 1850. do 1900. i 0,53 stupnja iznad prosjeka za ožujak od 1991. do 2020., pokazali su podaci.

Copernicus ističe da se trend ekstremno visokih temperatura nastavlja. Najtopliji ožujak u povijesti zabilježen je 2024. godine.

Snažno zagrijevanje temperature

U Europi je evidentirano posebno snažno zagrijavanje s prosječnim temperaturama od 5,88 stupnjeva, odnosno 2,27 stupnjeva iznad početne vrijednosti od 1991. do 2020. Dok je veći dio kontinenta bio suši od prosjeka, obilne kiše rezultirale su poplavama u dijelovima Sredozemlja i Skandinavije.

Na Arktiku je u ožujku zabilježena rekordno niska površina morskog leda - 5,7 posto ispod prosjeka, što je najniža ikada dosad zabilježena površina za taj mjesec, izvijestio je Copernicus, a prenosi dpa.

Globalne temperature površine mora u prosjeku su iznosile 20,97 stupnjeva, što je druga najviša razina dosad evidentirana u ožujku.

Klimatski sustav pod pritiskom

Uvjeti su se oštro razlikovali među regijama, s produljenim toplinskim valom na zapadu Sjedinjenih Država, dok su stanovnici Aljaske, Kanade i sjeverozapadnog Sibiar doživjeli neuobičajeno hladno vrijeme.

Direktor Copernicusa Carlo Buontempo rekao je da navedeni brojevi zajedno odražavaju klimatski sustav koji je pod stalnim i ubrzavajućim pritiskom.

Copernicusova služba za klimatske promjene redovito objavljuje podatke o globalnim površinskim temperaturama, morskom ledu i oborinama na temelju računalno generiranih analiza koje uključuju milijarde mjerenja putem satelita, brodova, zrakoplova i meteoroloških postaja širom svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Magnolije procvjetale nikad ranije: 'Klima se mijenja. To biljke jako dobro pokazuju'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike