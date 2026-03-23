Zemlja dosegla rekordno zagrijavanje: 'Kaos se ubrzava, a odgađanje je smrtonosno!'

Količina topline koju Zemlja zadržava dosegla je rekordne razine u 2025., a strahuje se da će posljedice takva zagrijavanja trajati tisućama godina, upozorio je UN u ponedjeljak. Jedanaest najtoplijih godina ikad zabilježenih bilo je između 2015. i 2025., potvrdila je agencija Ujedinjenih naroda za vrijeme i klimu WMO u svojem godišnjem izvješću o stanju globalne klime.

Prošla godina bila je druga ili treća najtoplija godina u povijesti mjerenja, s oko 1,43 stupanj Celzijev iznad prosjeka od 1850. do 1900., priopćila je Svjetska meteorološka organizacija.

„Globalna klima je u izvanrednom stanju. Planet Zemlja prelazi granice izdržljivosti. Svaki ključni klimatski pokazatelj treperi crveno“, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. „Čovječanstvo je upravo preživjelo 11 najtoplijih godina u povijesti. Kada se povijest ponovi 11 puta, to više nije slučajnost. To je poziv na djelovanje“, rekao je.

Prvi put, izvješće WMO-a o klimi uključuje energetsku neravnotežu planeta: brzinu kojom energija ulazi i izlazi iz Zemljina sustava. U stabilnoj klimi, dolazna energija od Sunca otprilike je ista kao i količina odlazne energije, rekla je agencija sa sjedištem u Ženevi.

Međutim, povećanje koncentracija stakleničkih plinova koji zadržavaju toplinu - ugljikova dioksida, metana i dušikova oksida - „na njihovu najvišu razinu u najmanje 800.000 godina“ „poremetilo je ovu ravnotežu“, upozorava WMO. „Energetska neravnoteža Zemlje povećala se od početka bilježenja 1960. godine, posebno u zadnjih 20 godina. Dosegla je novi vrhunac 2025. godine“, navodi se.

Rekordna toplina oceana

Čelnica WMO-a Celeste Saulo rekla je da je znanstveni napredak poboljšao razumijevanje energetske neravnoteže i njezinih posljedica na klimu. „Ljudske aktivnosti sve više narušavaju prirodnu ravnotežu i živjet ćemo s tim posljedicama stotinama i tisućama godina“, rekla je.

Više od 91 posto viška topline pohranjeno je u oceanu. „Sadržaj topline oceana dosegao je novi rekordni nivo 2025. godine, a stopa zagrijavanja više se nego udvostručila od 1960. do 2005. do 2025. godine“, navodi WMO.

Zagrijavanje oceana ima dalekosežne posljedice, poput degradacije morskih ekosustava, gubitka bioraznolikosti i mogućnosti oceana da apsorbira ugljik, rekla je agencija. „Potiče tropske i suptropske oluje i pogoršava kontinuirani gubitak morskog leda u polarnim regijama“, navodi se.

Ledene ploče Antarktika i Grenlanda izgubile su znatnu masu, a prosječna godišnja površina arktičkog morskog leda u 2025. bila je najniža ili druga najniža ikad zabilježena u doba satelita. Prošle godine, globalna srednja razina mora bila je oko 11 centimetara viša nego kada su satelitski altimetrijski zapisi započeli 1993. godine.

Predviđa se da će se zagrijavanje oceana i porast razine mora nastaviti stoljećima.

'Mračna slika'

Znanstvenik s WMO-a John Kennedy rekao je da je globalno vrijeme još uvijek pod utjecajem La Nine, prirodnog klimatskog fenomena koji hladi površinske temperature u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Tihom oceanu. Donosi promjene u vjetrovima, tlaku i obrascima oborina.

Uvjeti osciliraju između La Nine i njezina zagrijavanja suprotno El Ninu, uz neutralne uvjete između. Najtoplija godina u povijesti mjerenja, 2024., bila je oko 1,55°C iznad prosjeka iz 1850.-1900. i počela je s jakim El Ninom. Prognoze ukazuju na neutralne uvjete do sredine 2026. s mogućim razvojem El Nina prije kraja godine, rekao je Kennedy. Ako je tako, "onda ćemo vjerojatno ponovno vidjeti povišene temperature 2027.", rekao je na konferenciji za novinare.

Zamjenica glavne tajnice Svjetske meteorološke organizacije Ko Barrett rekla je da su izgledi "mračna slika". Rekla je da je WMO pružio dokaze koje vidi, nadajući se da će informacije "potaknuti ljude da poduzmu akciju". Ali "ne može se poreći" da "ovi pokazatelji idu u smjeru koji ne pruža puno nade", rekla je. S obzirom na rat na Bliskom istoku i cijene goriva koje rastu, Guterres je rekao da svijet treba poslušati poziv na uzbunu.

"U ovom dobu rata, klimatski stres također otkriva još jednu istinu: naša ovisnost o fosilnim gorivima destabilizira i klimu i globalnu sigurnost", rekao je. "Današnje izvješće trebalo bi doći s upozorenjem: klimatski kaos se ubrzava, a odgađanje je smrtonosno", rekao je.

