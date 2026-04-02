Poznat krivac za ovako lude prizore: Erminio sija kaos, izdano upozorenje...

Muškarac je poginuo u blizini grčkog grada Atene nakon što je oluja s jakim vjetrovima i poplavama pogodila zemlju, dok je saharska pješčana oluja zahvatila otok Kretu. Grčke vlasti pronašle su tijelo muškarca ispod automobila u ruralnom području Nea Makri rano u četvrtak, stoji u izvješću vatrogasne službe.

Zbog poplava koje je uzrokovala oluja Erminio poplavljene su kuće, zatvorene su neke škole, a trajekti ne voze. Vjeruje se da ga je odnijela bujica i zarobila ispod vozila dok je pokušavao prijeći poplavljenu ulicu, izvijestili su lokalni mediji koje prenosi Reuters.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Dio letova na Kreti prekinuto je u srijedu zbog prašine koju je donijela afrička oluja i obojila nebo u crveno-narančastu boju.

Hitne službe imaju pune ruke posla

Nacionalna meteorološka služba upozorila je da se loše vrijeme očekuje u četvrtak u većini zemlje. Najavljuju intenzivne kiše, oluje i moguću tuču.

Za četvrtak do kasne večeri izdano je crveno upozorenje na Kreti, prenosi BBC.

Vatrogasna postrojba imala je 674 poziva u pomoć od srijede do četvrtka ujutro, većina ih se odnosila na srušena drveća. U ranim jutarnjim satima u četvrtak, ekipe hitnih službi su još uvijek uklanjale ruševine, ispumpavale vodu iz poplavljenih zgrada i popravljale oštećenu infrastrukturu istočno od glavnog grada.

Poplavljeni su ulice i podrum lokalne policijske postaje u Nea Makriju. Na otoku Porosu srušen je most, a navodno su odnesena i vozila.

