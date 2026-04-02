FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZEO JEDAN ŽIVOT

Poznat krivac za ovako lude prizore: Erminio sija kaos, izdano upozorenje...

Poznat krivac za ovako lude prizore: Erminio sija kaos, izdano upozorenje...
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Dio letova na Kreti prekinuto je u srijedu zbog prašine koju je donijela afrička oluja i obojila nebo u crveno-narančastu boju

2.4.2026.
14:23
Dunja Stanković
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Muškarac je poginuo u blizini grčkog grada Atene nakon što je oluja s jakim vjetrovima i poplavama pogodila zemlju, dok je saharska pješčana oluja zahvatila otok Kretu. Grčke vlasti pronašle su tijelo muškarca ispod automobila u ruralnom području Nea Makri rano u četvrtak, stoji u izvješću vatrogasne službe. 

Zbog poplava koje je uzrokovala oluja Erminio poplavljene su kuće, zatvorene su neke škole, a trajekti ne voze. Vjeruje se da ga je odnijela bujica i zarobila ispod vozila dok je pokušavao prijeći poplavljenu ulicu, izvijestili su lokalni mediji koje prenosi Reuters. 

Poznat krivac za ovako lude prizore: Erminio sija kaos, izdano upozorenje...
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Poznat krivac za ovako lude prizore: Erminio sija kaos, izdano upozorenje...
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Poznat krivac za ovako lude prizore: Erminio sija kaos, izdano upozorenje...
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Dio letova na Kreti prekinuto je u srijedu zbog prašine koju je donijela afrička oluja i obojila nebo u crveno-narančastu boju.

Hitne službe imaju pune ruke posla

Nacionalna meteorološka služba upozorila je da se loše vrijeme očekuje u četvrtak u većini zemlje. Najavljuju intenzivne kiše, oluje i moguću tuču. 

Za četvrtak do kasne večeri izdano je crveno upozorenje na Kreti, prenosi BBC.  

Vatrogasna postrojba imala je 674 poziva u pomoć od srijede do četvrtka ujutro, većina ih se odnosila na srušena drveća. U ranim jutarnjim satima u četvrtak, ekipe hitnih službi su još uvijek uklanjale ruševine, ispumpavale vodu iz poplavljenih zgrada i popravljale oštećenu infrastrukturu istočno od glavnog grada. 

Poplavljeni su ulice i podrum lokalne policijske postaje u Nea Makriju. Na otoku Porosu srušen je most, a navodno su odnesena i vozila. 

Poznat krivac za ovako lude prizore: Erminio sija kaos, izdano upozorenje...
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Poznat krivac za ovako lude prizore: Erminio sija kaos, izdano upozorenje...
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: 

GrčkaOlujaPoplaveKreta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
