DINASTIJSKI IZBORI / Šprajc o lokalnim specijalitetima: 'To je takvo političko blago da bi ga bilo šteta propustiti'

Ali što bi rekla Biljana Borzana nije Hrvatska samo Rijeka, Hrvatska je još 549 drugih općina i gradova pa bi bio red da obiđemo još barem neke od njih. To je takvo političko blago da bi ga bilo šteta propustiti. Evo recimo u prošloj emisiji smo zabilježili da u čak 119 općina na izbore za načelnike izlazi samo jedan kandidat.

I nećete vjerovati svi su pobijedili u prvom krugu. I pri tome čak zabilježili veću izlaznost nego ovi koji su imali više kandidata. Evo recimo općina Sveti Filip Jakov gdje je kandidat HDZ-a Zoran Pelicarić nastupio sam protiv sebe zabilježila je izlaznost od 51 posto, premda mu je za pobjedu bio dovoljan i jedan jedini tj. njegov glas, ali čovjek valjda ne vjeruje ni samom sebi pa ništa nije htio prepustiti slučaju.

S druge strane u općini Netretić kod Duge Rese bila su samo dva kandidata - Marijan Peretić iz DHSS i njegov izazivač Damir Škrtić iz HDZ-a. I nitko nije očekivao drugi krug jer bilo je dovoljno da bilo koji kandidat ima samo glas više od onog drugog i pobijedio je.

Ali jok. Oba kandidata su imali isti broj glasova 561. I ako se isti rezultat ponovi i u drugom krugu Netretić će ući u političku povijest kao jedina općina koja će imati tri kruga glasanja. Možda i četiri, pet, kolikogod treba, sve dok se jedan od njihovih glasača ne predomisli.

Ili da ne daj bože padne niz stepenice. Ili ga na mračnoj cesti ne pokupi neki automobil bez registarskih oznaka. U svakom slučaju birači u Netretiću bi idućih dana trebali izbjegavati stepenice i šetnju po mraku.

A koliko malo treba za pobjedu i dobru plaću na račun hrvatskih poreznih obveznika govore i izbori u najmanjoj općini u Hrvatskoj - Civljanima. Gđa. nezavisna Sanja Bjelobrk sa samo 88 glasova osvojila je načelničku plaću od 2000 eura.

88 glasova za 2000 eura, to je vjerojatno najbolji omjer uloženo-dobiveno na hrvatskoj općinskoj sceni. HDZ-ov protukandidat Ante Gutić nije zaradio ni za sendvič od parizera, jedva je skupio 31 glas. s obzirom na to da je riječ o općini s pretežito srpskim stanovništvom HDZ je pokušao igrati na kartu Srba pa je na listu za općinsko vijeće stavio - Slavka Četnika, ali taj je dobio još manje od Gutića. Ok, možda su s Četnikom ipak malo pretjerali, k tome čovjek inače živi u Srbiji. Da su stavili nekog hrvatskog Jovanovića bolje bi prošli.

A koliko je HDZ inovativan u pokušaju da zbuni i zavede birače govori pak slučaj iz Donje Stubice. Ondje je naime već dva mandata gradonačelnik nezavisni Nikola Gospočić pa su se u HDZ-u dosjetili muci i na ovim izborima mu kao protukandidata postavili čovjeka istog imena i prezimena - Nikolu Gospočića.

Ali nisu računali da će birači u Stubici na glasačkom listiću čitati dalje od imena kandidata pa je HDZ-ov Gospočić dobio tek 305 glasova dok je original Gospočić uvjerljivo pobijedio i osvojio i treći mandat s 1700 glasova.