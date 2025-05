RUBRIKA NABRZAKA / Pijana policajka iz Gorice, Erdogan i srednji prst, crnogorski Nobel i držanje za vrat na srpskom autoputu

Iz rubrike 'Život i stil' izdvajamo vijest kako se u Velikoj Gorici pijana policajka automobilom zabila u dvorišnu ogradu. Nije ozlijeđena, počinjena je materijalna šteta kako na ogradi tako i na vozilu. Policijsko izvješće kaže kako u tom trenutku nije bila na dužnosti ali ne kaže ništa o tome koliko je popila,koliko je promila imala, što je u takvim situacijama inače uobičajen dio svakog policijskog izvješća. Moguće da nije bila pijana ona nego ograda, možda je ograda nepropisno promijenila vozni trak ili na vrijeme nije dala žmigavac. Možda ograda nije imala građevinsku dozvolu pa je stajala tek tako i ometala promet, ne treba brzati sa zaključcima, policija će to brzo istražiti.

Iz rubrike 'Svijet oko nas' pak izdvajamo vijest kako je turski predsjednik Tayyip Erdoğan uhvatio srednji prst Emanuela Macrona i toliko mu se svidio da ga je dosta dugo držao u ruci.

Politički analitičari smatraju kako je držanje srednjeg prsta u ruci znak da je Erdoğan spreman zatopliti odnose s Macronom, ali prema Turskim običajima očekuje se da pri sljedećem susretu Macron njega također primiti, ali ne za prst.

Iz rubrike 'Znanost i mi' izdvajamo vijest iz Crne Gore koja umnogome objašnjava porast razine mora koji zabrinjava klimatologe diljem svijeta. Problem, ali i rješenje je u emisiji 'Srećan dan' izložila gđa Sara Lakičević, glazbenica i PR-ovka festivala KotorArt. Evo, znanstvenici već desetljećima razbijaju glavu kako zaustaviti podizanje razine mora i spriječiti topljenje ledenjaka, maltretiraju nas sa emisijama Co2, solarima, električnim vozilima i ostalim bedastoćama, a samo treba djeci zabraniti da bacaju kamenčiće u more. Nobel za znanost već je na putu za Crnu Goru.

Kad smo već u komšiluku izdvojimo i vijest sa srpskog autoputa. Poznato je da ljudi u prometu postanu prilično agresivni, to se zove Road Rage a kako izgleda Road Rage kad se u njemu nađu osiguranje srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i osiguranje srpskog premijera Đure Macuta....