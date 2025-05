KONKLAVU I EUROSONG OBOŽAVAMO / Kakve izbore volimo? Pa šarene i kostimirane, a ne dosadno odjevene ljude sa zastrašujućim porukama

Svi ovi izbori koje smo imali zadnja dva tjedna, od pape do Eurovizije i ovih lokalnih su pokazali da naši ljudi više vole ove kostimirane izbore gdje natjecatelji pažnju publike pokušavaju privući svojom atraktivnom šarenom odjećom, haljinama i šeširima nego izbore s dosta loše i dosadno odjevenim ljudima i tobože važnim političkim porukama. Od kojih su neke i pomalo zastrašujuće. Evo recimo ministar Anton Kliman biračima u Istri je zaprijetio sa svojom porukom “Usudi se”

Hoće reć, samo se usudi glasati za mene i HDZ, vidjet ćeš što će ti se dogoditi. Normalno da se onda nitko nije usudio glasati ni za njega ni za HDZ. A i bez te poruke ljudi u Istri su valjda čuli što se dogodilo onima koji su s druge strane Učke glasali za HDZ.

Evo recimo u Osijeku. Kako HDZ ne može pobijediti niti u jednom gradu koji ima više od 100.000 stanovnika, onda su rastjerali ljude iz Osijeka i sad kad je grad pao ispod 100.000 ljudi ondje su premoćno pobijedili. I tako je hrvatska poplavila. Što je manje ljudi to HDZ više pobjeđuje. I to je taktika s kojom HDZ već deset godina dominira na svim mogućim izborima. Ne možeš to pobijediti. Možeš samo slaviti kako se već takve pobjede i slave...