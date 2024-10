Važan je dan za Zlatka Dalića, najdugovječnijeg hrvatskog izbornika: 'On je kao Gotovina...'

Dočekom te 2018. godine počeo je preporod hrvatske nogometne reprezentacije. Pola milijuna ljudi bilo je na zagrebačkom trgu, a da nije bilo Dalića - možda bismo još dugo čekali na neviđenu euforiju.

Izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić svojih prvih sedam godina itekako ima po čemu pamtiti. Krenimo od Rusije - bili smo najveće iznenađenje prvenstva, mala Hrvatska koja je srušila snove Engleskoj i mnogim drugim reprezentacijama. To ljeto snimljena je vjerojatno jedna od najljepših sportskih fotografija, Šime Vrsaljko u glavnoj ulozi, te godine dogodio se izbornikov najdraži gol u karijeri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi imamo najdraži gol - 109. minuta, Hrvatska i Engleska! Mario Mandžukić i 2:1 za Hrvatsku, to je najvažniji gol u hrvatskoj povijesti", rekao je Dalić u svibnju ove godine.

I nije jedini koji pamti tu 109. minutu. "Kada je zavrnuo onog braniča iz Cityja - mislim da mu se još vrti. To je baš bio dobar i važan gol", kaže nam Božo iz Danske. "Meni je svaki gol najdraži kojeg Modrić zabije", ističe Gorana iz Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U sedam godina Dalićevog vodstva, reprezentacija nas je toliko puta digla na noge i bacila u delirij. Prvo Rusija, a onda kada smo se mislili da smo sve vidjeli - te 2018. godine stigao je Katar. Pa Liga nacije i onda manje uspješni Euro nakon kojeg su se mnogi pitali treba li Dalić otići. A jedno od najvažnijih pitanja u zadnje vrijeme bilo je i je li trebao otići Marko Livaja. "Odluku je donio kako je donio. Meni je zbog toga strašno žao, ali ja poštujem tu odluku kao što sam poštovao sve druge odluke", rekao je Dalić u svibnju.

Vratimo se malo unatrag. Godina je 2017. - nakon remija s Finskom Ante Čačić postao je bivši. Na rubu smo da ostanemo bez plasmana na Svjetsko u Rusiji, ali stiže Zlatko. "Ja se ne bojim ničeg, spreman sam na sve, vjerujem u ovu reprezentaciju", rekao je samouvjereno Dalić tada. A oni vjeruju šefu. Postao je najdugovječniji izbornik, s najviše medalja i tako nadmašio čak i svog učitelja Ćiru Blaževića.

Komunikacijski stručnjak otkrio tajnu Dalićeve dugovječnosti

"On je tu svoju tajnu uspjeha sažeo u jednoj rečenici, koja se dogodila ubrzo nakon što je postao izbornik. Rekao je da kao igrač nije bio velik kao ovi igrači koji su njegov izbor. Rekao je da ih ne može ništa više naučiti nogometu koliko može napraviti dobru atmosferu u reprezentaciji. Najbolji pokazatelj njegova vodstva je da kada se igrači okupe onda za reprezentaciju kažu da je obitelj", komentira RTL-ov sportski novinar Boris Jovičić.

Obitelj je u Rusiju stigla kao 20. reprezentacija svijeta, nakon finala završili smo četvrti na FIFA-inoj ljestvici. Dalić danas kaže da nije mislio da će izdržati ni sedam mjeseci kao izbornik, a legendarni Ćiro nakon bronce u Katru usporedio ga je s Napoleonom koji je hrabro vodio svoju vojsku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je kao Ante Gotovina, ono kad je bilo njegovo oslobađanje sve je bilo smirujuće - tako i Dalić. On u najvećem trijumfu nije dao da ga to odnese jer je znao da nakon trijumfa dolaze lošiji dani i ja mislim da je to jedan razlog njegove dugovječnosti", objašnjava komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Dalića se rijetko kada može vidjeti ljutitoga, uglavnom je smiren, a svu pozornost uvijek prebacuje na igrače. Što je kod trenera rijetkost. "Ćiro je, recimo, bio poznat po svojoj karizmi, on je bio motivator, izmišljao je riječi, pa ni dan danas nitko ne zna što je galvanizacija. Dalić je potpuno nešto suprotno. Skroman je i smiren. On stavlja težište na rezultate koji pokazuju kakav je on", zaključuje Jovičić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dalića pogodilo pitanje: 'Nebitno otkud pomoć dolazi, mora doći...'