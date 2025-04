Kako je od vojnika i Grkinje postao narodni heroj i miljenik nacije. Ovo je priča o Marku Perkoviću

Dugokosi 26-godišnjak koji u niskobudžetnom spotu odjeven u traper pjeva "Zmija me za srce ugrizla" i pati zbog ljubavi, nije mogao ni sanjati da će više od 30 godina kasnije srušiti svjetski rekord po prodaji karata za jedan koncert.

Njegove sljedbenike, čak ni one koji se u doba "Zmije" još nisu ni rodili, ništa to ne iznenađuje. "Zato što je on pjevao neke naše najpoznatije pjesme koje identificiraju nas kao Hrvate. Jednostavno, svi ga Hrvati slušaju zbog toga i tko ga ne sluša ne može se smatrati Hrvatom. Mislim da je takva generalna percepcija svega toga", kaže Noel Škec, student Fakulteta političkih znanosti.

Ni ustaški pozdrav na početku prvog i vjerojatno najvećeg hita, ni zabrane u nizu europskih zemalja, ništa to ne smeta mladim fanovima, posebno onima koji s pjevačem dijele ime i prezime. "Znači, vide ga kao nekog tko remeti mir, a ustvari radi upravo suprotno. On ujedinjuje naš narod. I promovira sve lijepo, ljubav prema domovini i ostalo", rekao nam je Marko Perković, jedan od 130 ljudi u Hrvatskoj koji se tako zovu i prezivaju.

S fronta na koncert

U Thompsonova više od tri desetljeća na sceni svačega je bilo. U počecima je s fronta dolazio na koncert, pa 16 puta zaredom izvodio "Čavoglave". Rat je onda završio, ali je domoljublje ostalo u prvom planu. Sa "Lijepa li si" dobili smo neslužbenu hrvatsku himnu koja se do danas izvodi svugdje i svuda, kao jedan ju je znao pjevati i cijeli državni vrh. Ali i u njoj je jedan stih mnogima bio problematičan, konkretno "Herceg-Bosno, srce ponosno". U Bosni i Hercegovini, točnije Sarajevu, Thompsonu je koncert odgođen još 2007. nakon prosvjeda dijela javnosti. "Ovi koji prosvjeduju su me zaista iznenadili. Nije mi jasno zašto dižu takvu buku, zašto dižu prašinu, zašto opet potpiruju tu vatru", rekao je tada Thompson za RTL.

Prosvjedovali su kasnije i u drugim državama - do danas je Thompsonu nastup bio zabranjen u Nizozemskoj, Švicarskoj, BiH, Njemačkoj, Austriji i Sloveniji. Te su zabrane, kako se čini, samo povećavale njegovu popularnost.

Foto: RTL Direkt

"To je najmanje odgovornost nekakvog folk-pjevača, ili njegove grupe koja na tome zarađuje, ili onih koji to slušaju. Mi u mnogim elementima nemamo jasan sustav vrijednosti, ovo je jedan od tih iskaza, ali to postavlja politika", smatra povjesničar Tvrtko Jakovina.

Iako nekima koji idu na njegove koncerte i danas smeta što neki dolaze s ustaškim i fašističkim obilježjima. "Njegove pjesme jesu dobre i sviđaju mi se, ali bez tih motiva koje promiču razne stvari koje nisu dobro došle, ustaške i slično. Jednostavno, poruke koje nisu primjerene", kaže Vikotrija Borko, studentica Filozofskog fakulteta.

Nedodirljiv status

Drugima je pak problem što se većina Thompsonovih pjesama bavi prošlošću. "Priča iste poruke i dalje. Dan danas gledamo nazad u prošlost, još uvijek govorimo o ratu, umjesto da idemo dalje i napredujemo kao narod i društvo, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire", misli Sven Lisjak, student Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Unatoč svemu njegove pjesme, popularnije su nego ikad. Pa su tako nakon najvećeg uspjeha hrvatskog sporta nogometaši 2018. inzistirali da im na Trgu pjeva baš Thompson. A onda i nakon dočeka rukometaša početkom godine, njegov današnji status gotovo je nedodirljiv. "Cijeli turnir slušamo njegove pjesme i neki se bune u vezi toga, ali mi samo pokazujemo domoljublje i uživamo", izjavio je nakon Thompsonova nastupa na dočeku na Trgu reprezentativac Zvonimir Srna.

Pa tako i bivši šef SDP-a protiv Thompsona danas nema ništa. "Tko pjeva zlo ne misli. Ako može Prijovićka nastupat, imat pet ili šest koncerata u zagrebačkoj Areni, i Thompson ima svoju publiku. Prema tome, pustimo ljude da pjevaju", rekao je sinoć u Direktu Davor Bernardić. I pjevat će ih, možda i pola milijuna.

