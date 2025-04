Tomašević otkrio što si najviše zamjera iz prvog mandata: 'Volio bih da sam to riješio'

Gost RTL-a Danas bio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji će se na nadolazećim lokalnim izborima boriti za drugi mandat.

U razgovoru s voditeljima Adrianom De Vrgnom i Damirom Gregoret osvrnuo se na nadolazeći koncert hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu.

Thompsonov koncert

Prije svega, Ustanova za upravljanje sportskim objektima, koja upravlja Hipodromom i drugim sportskim objektima, u kontaktu je s Thompsonovim menadžmentom oko uvjeta financijskih zakupa jer je tražio dodatni prostor za dodatni zakup s obzirom na povećanje broja posjetitelja", kaže Tomašević i dodaje da je to odobreno.

"Postignut je dogovor u tom smislu. Ne znam detalje, no u četvratk kreće nova prodaja ulaznica. Koja je to gornja granica je nešto što je prije svega Thompsonov menadžment u komunikaciji s policijom, koja će to definirati to s obzirom na sigurnosne standarde takvih događaja", nastavlja Tomašević.

Na pitanje koliko ljudi može stati, Tomašević kaže: "To ovisi prije svega o tome kakav će biti 'set-up' same bine i građevina i naprava koje treba postaviti. Teško je reći u ovom trenutku, s obzirom na to da se sigurnosni standardi mijenjaju kroz vrijeme - što se tiče osiguranja timova Hitne pomoći, koliko građana može biti na kvadratu".

Pitali smo i je li Grad spreman za brojke od poput pola milijuna ljudi koje se spominju. "Moramo biti spremni, ali morat će i država biti spremna jer tu biti niz državnih službe koje će biti angažirane na neki način. Naravno, sigurnost samih posjetitelja je odgovornost organizatora pa oni moraju, pretpostavljam, osigurati tisuće redara. Što se tiče prometne regulacije, to su koraci u sljedećim fazama, ali policija treba utvrditi gornju granicu", poručuje Tomašević.

Gradonačelnika nije iznenadio tako velik interes. "Očekivao sam da će biti dosta prodanih ulaznica. Što se tiče prometa, to je subota u srpnju, tako da će biti prazniji grad što se tiče prometa. Izazova će biti u međugradskom prometu, s obzirom na turističku sezonu", govori Tomašević koji smatra da će i u srpnju biti gradonačelnik Zagreba.

Bespravna gradnja

Osvrnuo se i na slučaj kandidatkinje za županicu Ivane Ninčević-Lesandrić, prema čijem suprugu i svekru postupaju institucije zbog besrpavne gradnje. "Podržavam da institucije rade svoj posao, ali ne mislim da ih rade s istim standardima. Kad je riječ o ovom slučaju, s obzirom na neke druge slučajeve gdje su institucije puno sporije. Niz je slučajeva bespravne gradnje za koje se nisu, ili ne tako brzo procesuirali. Ovdje je postala kandidatkinja i u roku par mjeseci odmah idu istraga i izvidi, naloži se rušenje bespravne gradnje", govori Tomašević.

"Naravno da se treba procesuirati svako postupanje koje nije u skladu sa zakonom, ali očekuje se da svako postupanje koje nije u skladu sa zakonom bude procesuirano, kako prema oporbi tako i prema vladajućoj stranci", nastavlja Tomašević.

Kaže da ga ne brine izvidi u slučaju zastupnice Možemo! Ivane Kekin i kuće u Istri. "To nema veze da se uspoređuje - u slučaju Ninčević-Lesandrić očito se radi u bespravnoj gradnji, to nije sporno. U slučaju Kekin nema nikakve bespravne gradnje", tvrdi Tomašević.

Predizborna obećanja

Tomašević očekuje da će ga Zagrepčani ponovno izabrati za gradonačelnika. "Nadam se da će mi građani dati mandat, da završimo projekte koje smo započeli. Kao prvo, da nastavimo s transparentnosti koja je bez presedana. Prije deset dana objavili smo katalog svih nekretnina u vlasništvu Grada, svih stanova, poslovnih prostora, garaža, s korisnicima. Za svaku nekretninu možete naći po četvrtima, po kvadratu. Takav katalog s transparentnosti, gdje možete vidjeti imena i prezimena gradskih korisnika, nema nijedan grad u Hrvatskoj", priča nam Tomašević.

"S druge strane, što se tiče kapitalnih ulaganja, otvorili smo deset vrtića i još ćemo tri do kraja mandata. Nakon toga, planiramo otvoriti 18 novih vrtića u kvartovima, od čega ih je šest u izgradnji. Ulaganja u sportsku infrastrukturu nikad nisu bila veća, proračun za sport je rekordan, čak se približio proračunu cijele države za sport - imamo 147 milijuna eura, oni oko 160, a država ima 12 puta veći proračun u gradske. Ulažemo u obnovu Doma sportova, prvi bazen na zapadu grada - Špansko, koji će biti gotov do kraja godine. Uskoro će krenuti i gradnja u Kranjčevićevoj, a 2026. kreće gradnja Maksimirskog stadiona.

'Zamjeram si Jakuševec'

Pitali smo ga koje je jamstvo da će riješiti problem Jakuševca. "Nitko nije bio bliže tome da se to riješi. Ovi prije nas imali su pet mandata da se to riješi. OK, nećemo ga uspjeti riješiti u prvom, ali riješit ćemo ga u dva mandata. Imamo tehnologiju, lokaciju i novac te idejni projekt koji smo javnosti prezentirali prošli tjedan i s druge strane studiju koja je otišla u Ministarstvo", odgovora Tomašević.

Zagrebački gradonačelnik kaže da samom sebi zamjera što nije uspio riješiti Jakuševec. "To mi se najviše zamjera, da nisu gradske financije bile u rasulu kad smo preuzeli… To je nešto što bih volio da sam uspio riješiti u prvom mandatu. S obzirom na to da su gradske financije bile u rasulu, da smo bili na tri tjedna do bankrota, morali smo ići na EU financiranje. Radi se o 140 milijuna eura investicije za Centar za gospodarenjem otpadom u Resniku. Držim se te lokacije jer mnogi protukandidati ne želi reći koje su alternative nego samo politiziraju i prodaju demagogiju. Odlučan sam da se to riješi. Držimo se hodograma da u listopadu 2026. prođu radovi. Da nije bilo četiri ministra zaštite okoliša u mojem mandatu, onda bih to riješo i ranije", kaže Tomašević.

Promet u Zagrebu

Pričao je i o prometu i javnom prijevozu u metropoli. "Što se tiče nedostatka vozača, to je problem s kojim se nose svi hrvatski, čak i europski gradovi. Zato zapošljavamo dodatne vozače, čak radimo i prekvalifikaciju. Ostavljen nam je vozni park u rasulu, 15 godina nije kupljen novi tramvaj. Sada imamo dva tramvaja na ulici, uskoro će i treći. Dvije godine čekate tramvaje kad ih kupite, to su rokovi isporuke", govori Komašević.

Na pitanje zašto se ne prilagodi vozni red, Tomašević poručuje: "Rješavamo problem tako da vozni red funkcionira. Otvorili smo nove linije, tako da će vozni red biti bolji."

Na tvrdnju da se rađani žale da vozni red ne funkcionira, Tomašević kaže: "To je problem koji je sve manje i manje prisutan. Zato kupujemo nove autobuse, kupili smo 65 novih na dizel, doći će i prvi električni - ovaj tjedan počet će s prijevozom; to je prvi električni autobus u javnom gradskom prijevozu u Hrvatsku. Još 60 ih dolazi iduće godine. Uz ulaganja u javnom prijevozu, plus prometne projekte poput Jadranskog mosta, koji se obećavao 40 godina, kod kojeg rješavamo imovinske pravne da ga izgradimo do 2028. godine, plus Maksimirski stadion koji se isto rješava".

"Nadam se da će mi dati povjerenje da završim ono što sam započeo. Jasno je da ne možete u četiri godine riješiti probleme i projekte koji su se obećavali 40 godina", zaključuje Tomašević.