Strijelac 100. gola za Vatrene čvrsto stao uz Dalića: 'Jedna stvar je fascinantna'

Hrvatska nogometna reprezentacija u prve dvije utakmice u novoj sezoni Lige nacija upisala je poraz i pobjedu.

Vatreni su u ovaj ciklus ušli oslabljeni, izbornik nakon oproštaja senatora Domagoja Vide i Marcela Brozovića nije mogao računati i na više prvotimaca koji su se ozlijedili u klubovima pa su priliku dobila neka nova lica, a promijenjen je i sustav te je, umjesto uobičajene formacije 4-2-3-1, hrvatska reprezentacija zaigrala s trojicom u obrani.

U prvoj utakmici dogodio se poraz u Lisabonu od Portugala (2:1), ali Hrvatska je u dijelovima te utakmice pokazala jako dobru igru, a u drugom susretu, protiv Poljske u Osijeku, sjajno je odigrala i stigla do zaslužene pobjede (1:0).

Nastupe reprezentacije u tim utakmicama za Net.hr analizirao je bivši hrvatski reprezentativac i strijelac 100. gola u povijesti za Vatrene Igor Pamić.

"Moj dojam je zaista, zaista, iznenađujuće. Iznenađujuće u pozitivnom smislu. Odigrali smo dvije utakmice protiv ozbiljnih protivnika. Portugal ima ekstra individualnu kvalitetu i igrače koji igraju u najboljim klubovima. Bili smo itekako itekako dobri. Poljska je igrala fantastično obrambenu formaciju prvo poluvrijeme, vidjeli smo da mogu biti opasni. Mi smo to zaista dobro kontrolirali. Uz to bili smo dosta nadahnuti drugo poluvrijeme. Pružili smo navijačima i igru koju oni očekuju. Tako da sam ja ekstra zadovoljan sto su sto su naši dečki pokazali u ove dvije utakmice", rekao je na početku razgovora Pamić.

Potom se osvrnuo na promjene u Hrvatskoj i istaknuo da Dalić zaslužuje svaku pohvalu.

"Slušajući kritike prema izborniku i tim nekim igračima koji su, kao, u već poodmakloj dobi, ja sam to dosta dosta s rezervom gledao. Mi smo imali godinama jedan status i formaciju. Imali smo uigranost, imali smo sustav i normalno da je to teško mijenjati. Ono što je sto je fascinantno je da smo mi odmah u prvom momentu kad smo mijenjali sustav i određene igrače reagirali fenomenalno. Prvo izbornik, jer izbornik je uvijek podložan kritikama. Međutim, smatram da je u zadnje vrijeme previše podložan kritikama. Ali nema veze, on se fenomenalno snalazi u toj situaciji. Skupa s dečkima i oni su sve to prihvatili. Jučer su bili na klupi Kramarić i Budimir, a mi smo djelovali zaista dobro. Normalno da se očekuje brza reakcija i mi smo je dobili tako da možemo biti sasvim zadovoljni", rekao je pa se osvrnuo na mladog napadača Igora Matanovića koji je debitirao i odmah oduševio:

"Meni je on čudesan u ove dvije utakmice bio. Nije zabio gol, međutim kontrola lopte, snalaženje u prostoru, napadanje ili otvaranje određenog prostora, jednostavnost koju on prezentira.... Da li u ostavljanju prve - druge povratne lopte, zatvaranje prostora, vrlo dobri defanzivni zadaci, brza reakcija koja će s vremenom i iskustvom sigurno doći i rezultirati pogocima. Igra jednom i drugom nogom i igra glavom. Za sada je to bilo obećavajuće i trebalo bi u budućnosti izgledati još bolje kad se privikne i na atmosferu. Nije lako, znate, doći u jednu reprezentaciju koja je ekstra reprezentacija sa strašnim rezultatima koje je ostvarila, doći i ovako dobro odigrati i odmah se nametnuti. Jer on nije samo bio igrač, on se nametnuo sa svojim stavom, sa svojim gardom, sa svojom kvalitetom i sa svime onime što je jednom igraču potrebno da bude veliki igrač", zaključio je.

