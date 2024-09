Luka Modrić slavi 39. rođendan. Kapetan hrvatske reprezentacije sam je sebi poklonio lijep poklon golom koji je donio Hrvatskoj pobjedu nad Poljskom 1-0. U tim godinama mnogi nogometaši već su neko vrijeme u mirovini, no Luka ne samo da još uvijek igra nego je i dalje jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Od svih velikih nogometaša koji su igrali u Real Madridu Luka je taj koji je osvojio najviše trofeja. Rijetko se kroz cijelu povijest može naći igrač koji na svakom svjetskom stadionu dobija ovacije čak i od protivničkih navijača. Kad je Luka rođen 9. rujna 1985. godine također je bio ponedjeljak, a zanimljivo se i prisjetiti koje su pjesme harale svjetskim zvučnicima tog datuma. Tako je u SAD-u na broju jedan iznenađujuće skočio John Parr - St. Elmo's Fire (Man In Motion), a u Velikoj Britaniji David Bowie & Mick Jagger - Dancing In The Street. Zanimljivo, broj dva na obje spomenute liste spominje riječ Heroj, a Luka je toliko puta bio upravo to za sve hrvatske navijače, ali i za navijače Real Madrida diljem svijeta. Tina Turner - We Don't Need Another Hero bio je drugi u SAD-u, a Bonnie Tyler - Holding Out For A Hero na listama u Velikoj Britaniji. U Hrvatskoj koja je tada bila dio bivše države, rađale su se neke skupine kao što su Crvena Jabuka i Hara Mata Hari