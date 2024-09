Odjeknule riječi Cristiana Ronalda prije dvoboja s Hrvatskom

Hrvatsku u novoj sezoni Lige nacija očekuju dvije utakmice početkom rujna. Vatreni će prvo igrati u gostima protiv Portugala u četvrtak 5. rujna pa tri dana kasnije s Poljskom u Osijeku.

Portugal će u dvoboju protiv Vatrenih predvoditi njihova najveća zvijezda, legendarni Cristiano Ronaldo koji je s 39 godina i dalje na raspolaganju reprezentaciji za koju ima ima 212 nastupa i 130 golova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odlazak u mirovinu nije nešto o čemu razmišlja, a sada je razloge za to objasnio novinarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U mojoj glavi, ja sam uvijek starter. To ću misliti do kraja svoje karijere. Vaše mišljenje je možda drugačije. Poštovao sam odluke svih trenera u svim klubovima. Jednom ili dvaput možda ne, jer su se loše ponijeli prema meni. Kada ne postoji radna etika kod igrača, a taj igrač igra, onda je to kontroverzno. Kod mene to nije slučaj. Osjećam da i dalje dajem dodatnu vrijednost ovoj momčadi, a to potvrđuju i riječi izbornika", rekao je i zaključio:

"Kada više neću moći pridonijeti momčadi, kada ću joj postati teret, bit ću prvi koji će otići. Ali, ako odem, želim otići s mirnom savjesti. Znam tko sam, što mogu i što trebam raditi kako bih ostao na toj razini. Osjećam se dobro i sretno."

Hrvatska i Portugal igraju u četvrtak u Lisabonu, a utakmica počinje u 20.45.

Utakmice hrvatske reprezentacije u Ligi nacija gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa