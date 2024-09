Dalić objasnio poziv Perišiću: 'Moja obveza kao izbornika je da mu pomognemo'

Zlatko Dalić u ponedjeljak se obraća javnosti na press konferenciji uoči prve dvije utakmice Hrvatske u novoj sezoni Lige nacija. Vatreni će prvo igrati u gostima protiv Portugala u četvrtak 5. rujna pa tri dana kasnije s Poljskom u Osijeku.

Govorit će i bivši Dalićev pomoćnik Ivica Olić koji je postao izbornik U-21 reprezentacije te šef futsal reprezentacije Marinko Mavrović.

"Zahvalio bih se Daliću na prilici koju mi je dao na kraju igračke karijere i početka trenerske. Jeza me prođe kada se sjetim tih osam godina. Zahvalan sam na prilici da radim u stožeru Zlatka Dalića, imao je veliko strpljenje jer sam, tek sada vidim, bio jako zelen. Želim puno uspjeha i radujem se novoj suradnji, mene kao izbornika U-21 i njega kao A selekcije. Farski otoci su reprezentacija koju drži rezultat, bacaju se na glavu i daju sve od sebe. Obratio bih pozornost na njih, o Portugalu ne treba pričati jer on uvijek ima vrhunske rezultate i odlične rezultate", rekao je Olić na početku.

Nakon njega je riječ dobio šef futsal reprezentacije Marinko Mavrović.

"Planirali smo odigrati dvije utakmice s Francuzima, ali su nam otkazali. Također, otkazao je i Iran. To je poremetilo naše planove. Problem je i u tome što hrvatsko prvenstvo u futsalu još nije počelo, pa igrači neće biti u savršenoj formi", rekao je Mavrović.

Potom je govorio Dalić.

"Dopustite da se osvrnem na par stvari. Otišli su Olić i Mandžukić, njima se zahvaljujem. Ivica je bio moj suradnik 6 i pol godina. Znam njegovu ambiciju, znanje, želje i energiju. Mario se nakon Eura izjasnio, izrazio želju da se bavim drugim stvarima. Hvala i njemu, idu i njemu zasluge. Žao mi je da je tako ispalo. Također, ostali smo bez Brozovića i Vide. Oni su zlatna generacija, najbolja generacija hrvatskog nogometa. Žao mi je, ona dolazi kraju. Marcelo mi je tu odluku rekao prije Europskog prvenstva, to je Broz. Kad se netko oprosti s 99 nastupa, to je malo čudno, no to je Broz. Nažalost ta generacija odlazi", rekao je pa objasnio poziv Perišiću, koji je napustio Hajduk i nema klub:

"Savez i reprezentacija neće zaboraviti i podrediti što je napravio za reprezentaciju. Moja obveza kao izbornika je da mu pomognemo da se vrati. Ima moju punu podršku, bit će ponovno nositelj reprezentacije. Niko Sigur, s njim sam razgovarao nekoliko dana prije popisa. Izrazio je želju igrati za Kanadu, dečko je tako odlučio."

"Liga nacija mora imati svoje ciljeve. Moramo ostati u elitnoj skupini, da izborimo povoljan ždrijeb. Želimo se plasirati na završnicu, imamo dosta problema s ozljedama igrača. Bez Vide, Brozovića, Vlašića, Stanišića, Erlića, Majera... Pitanje je i za Čaletu-Cara i Luku Sučića, nisu ni oni sto posto", poručio je Dalić.

Nakon toga je uslijedilo tko će igrati desnog braniča nakon problema s ozljedama i otpadanja Stanišića i Erlića.

"Jakić je jedini to igrao, sada je i Pjaca s tri odozada. Možda ćemo mjenjati sistem, moramo naći rješenje. Sada ćemo vjerojatno probati s Pjacom i Jakićem", otkrio je.

Nakon toga osvrnuo se na stanje u hrvatskom nogometu.

"Osim Dinama nemamo uspjehe u Europi. Nismo ispali od Talijana, Španjolaca i Engleza, već klubova koji su niži rang od nas. To je realnost. Činjenica je, možda se ljutiti tko hoće, ali mi smo u problemu ako tražimo igrače za reprezentaciju u Hrvatskoj, osim u Dinamu. Problem je što nama igrači, čim odigraju dvije utakmice, odlaze. Ali to je realnost, klubovi moraju popuniti budžete. Mladi igrači odlaze i ne uspijevaju ništa napraviti u Europi, uz iznimke. Puni smo stranaca. Nemam ništa protiv njih, osam godina sam bio stranac. Struka nema vremena, nego se treneri mijenjaju. Uvijek se nađe alibi, smijeni se trenera i ide se dalje. Nema rada ni kontinuiteta. Nadam se boljem. Hrvatska reprezentacija počiva na našoj ligi. Bez dobrog SHNL-a, nema ni dobre reprezentacije", izjavio je.

"Mi smo osvojili broncu u Kataru i srebro u Ligi nacija. Neki dečki su dobili medalju, a nisu se ni oznojili. Ranija generacija je deset godina krvarila za takav uspjeh. Moraju cijeniti takav uspjeh. Ne mislim ništa loše, nemojte me krivo shvatiti", zaključio je Dalić.

