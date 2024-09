Piksi objašnjavao popis: 'Zamislite da njih pozovem, a nemaju klub...'

Dragan Stojković Piksi, izbornik srpske nogometne reprezentacije, u ponedjeljak je održao konferenciju za medije na kojoj je govorio o nadolazećim utakmicama u Ligi nacija protiv Španjolske i Danske, popisu pozvanih igrača, a bilo je i riječi o neuspjehu na Europskom prvenstvu.

"Prije nego počnemo s pitanjima, imam obvezu vratiti se na Europsko prvenstvo i neuspjeh koji smo imali. Mi smo odgovorni ljudi, ja prije svega, napravili smo duboku analizu od svakog detalja do najsitnijeg detalja što je uzrokovalo ovaj rezultatski podbačaj. Cilj je bio plasirati se u sljedeći krug. Imali smo tri utakmice, s Englezima, gdje smo igrali dobro i gdje smo nezasluženo porazili i dvije utakmice gdje smo remizirali. Trebala nam je pobjeda da ostavimo bolji dojam", rekao je na početku pa se osvrnuo na popis nogometaša za utakmice u Ligi nacija, u kojima neće moći računati na glavne igrače Dušana Vlahovića, Sergeja Milinković – Savića i Aleksandra Mitrovića, koji su za svoj izostanak imali različita opravdanja.

Vlahović je javno rekao da neće doći zbog obiteljskih obaveza, a Milinković-Savić i Mitrović izostaju zbog zdravstvenih razloga.

"Za javnost mogu reći ono što sam rekao. Već sam ranije imao razgovore s njima, s Vanjom Milinkovićem Savićem, mnogi su rekli da je to bio šok. Čuo sam se s njim 18. kolovoza, kada mi je rekao da ima problema s kukom, da ima problem kad je pao. Rekao je da će braniti, ali da je dobro vrijeme da reprezentativnu stanku iskoristi za rehabilitaciju. Dobili smo liječnički nalaz, naš liječnik Aleksandrić je u kontaktu s liječnicima tih klubova – od Al Hilala do Torina i sa svim igračima koji imaju problema. Što se tiče Mitrovića, imali smo isti razgovor, žalio se na bolove u zadnjoj loži, to je bilo 24. kolovoza. To je bol u leđima. Sergej je rekao da prima injekcije u predjelu leđa, doktor je to dobio napismeno od svojih doktora, ima grč donjeg dijela leđa. Nemam što dodati, moram vjerovati onome što mi igrači govore. Što se Vlahovića tiče, tu su obiteljske stvari u pitanju, u privatne stvari i njihove živote nikad neću ulaziti", rekao je, a prije toga se osvrnuo na popis:

"Nikada nisam rekao da je netko otpisan, nitko nije precrtan kao što ste rekli. Vrata reprezentacije su svima otvorena, ovisno o formi, potrebama… Kostića ne mogu pozvati, a čovjek nema klub, ima, ali kao da ga nema. Ne mogu zvati Radonjića koji individualno trenira. Zamislite nemogućnost stavljanja tih igrača, onda biste me pitali zašto. Na njima je da se dokažu. Liga nacija je prilika da vidimo one igrače koji su ovdje na popisu. Svi su oni ovdje po zaslugama, a ne zato što se meni osobno sviđaju ili ne."

