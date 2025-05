Načelnik koji je mlatio ženu opet ide po fotelju: Pogledajte kako je ponovno bježao od naše kamere

Snimljen je i nepravomoćno osuđen zbog brutalnog napada na ženu, ali umjesto godine dana zatvora - Žarko Žgela s uvjetne slobode kreće u borbu za drugi mandat. Tragom šokantne vijesti vozimo se u Severin, malu i siromašnu općinu kraj Bjelovara koju već godinama vodi lokalni šerif "teške ruke" i debele kože.

Na pitanje je li Žgela u uredu, suradnice nam kažu da nije, ali poučeni prijašnjim iskustvom, načelnika čekamo ispred općine. Nakon dvadesetak minuta - igra mačke i miša urodila je plodom. Žgela kriomice izlazi…i čim nas je ugledao - bježi natrag u sigurnost ureda.

Bježao od Direktove kamere

Čekali smo još neko vrijeme i na kraju odustajemo od ideje da ćemo od nasilnika dobiti objašnjenje. Političari u kampanji obično se guraju pred kamere, ali hrabri načelnik Žgela od nas se sakrio. Već sat vremena skriva se u svom uredu, ne želi izaći i odgovoriti na naša pitanja.

Žrtvu koju je Žgela pretukao - njegova kandidatura ne iznenađuje. Nikad se kaže, nije ispričao ni pokazao žaljenje zbog toga što ju pretukao. "Nema tu srama, ja mislim da je sad to neko dokazivanje moći da njemu vjerojatno ne može nitko ništa", komentira žrtva načelnika Severina, Iva Milka Kramarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što kažu mještani?

U Severinu koji Žgela vodi već četiri mandata ljudi nerado komentiraju nasilnog načelnika. Oni koji su pristali o kandidaturi imaju posve suprotna mišljenja. "Ako on bude načelnik, ja ću opet glasati za njega", priča nam Slavko iz Severina i mrtav hladan govori da mu nije problem što je premlatio ženu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je sramotno da bilo tko, ne samo načelnik, a kamoli za načelnika. To je sramotno da može sam sebi dozvoliti da se u tome nađe. I da se može ponovno kandidirati i da može do vijeka valjda i nikom ništa", oštar je Ivan iz Severina.

Da se nitko ne želi zamjeriti Žgeli vidi se i po njegovim protukandidata. Od petorice - jedino je SDP-ov kandidat za načelnika htio komentirati apsurdnost kandidature. "U najmanju ruku bilo bi me sram, ali to nije do mene, ali ja ne znam kako bih ja to", kaže kandidat Damir Lazić i slaže se da je šokantno da netko s takvim teretom ide u kampanju.

'Ako se to dogodi, onda smo bolesno društvo'

U kampanju Žgela može samo zato što je presuda nepravomoćna. U trenutku kad postane pravomoćna - po sili zakona izgubit će fotelju, ako se nje i ovaj puta dočepa. "Tehnički i pravno gledano, bez obzira na to što je netko nepravomoćno osuđen, on još uvijek nije kriv, a naš zakonodavac je to postavio tako da je samo pravomoćna presuda zapreka kandidaturi", objašnjava Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravno je sve u redu, no što je s etikom i moralom - pita se aktivistkinja za prava žena koja je zgrožena debljinom Žgelinog obraza. "Očito ta politika daje toliko moći ljudima i osjećaj da mogu čini što god hoće da izgube svaki smisao za etiku i za nekakvu osobnu odgovornost", zgrožena je Sanja Sarnavka, aktivistkinja za ljudska prava i ženska prava.

Posebno zabrinjava mogućnost da osuđenog nasilnika građani ponovno izaberu, upozoravaju naši sugovornici. "Ako se to dogodi onda smo mi zbilja bolesno, jako jako bolesno društvo", oštra je Sarnavka. "Mi birači moramo biti kritični prema kandidatima - jednostavno ljude koji su sumnjivi, suspektni - na izborima sankcionirati", govori Đulabić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako Žgelu birači ponovno izaberu, bit će to poruka svim ženama - zaključuje na kraju njegova žrtva. "Ja se iskreno nadam da ne bude postao načelnik jer sve te žrtve kojima se desi to što se desilo meni - ne budu više nikad ništa prijavile, ne budu imale hrabrosti", zaključuje Iva Milka Kramarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S teretom snimke i presude - Žarko Žgela iduću nedjelju ide po još jedan mandat i unosnu plaću. U zemlji apsurda - nikoga ne treba čuditi ako ga izaberu birači koje je čak i tukao.