Nasilni načelnik Severina Žarko Žgela koji ne želi dati ostavku iako je na nadzornim snimkama cijela zemlja vidjela kako je istukao vlasnicu lokalnog kafića čini se da je bio u "pravom" društvu.



Uz njega se te večeri nalazi još muškaraca koji "hrabro" stoje i čuvaju mu leđa dok on udara ženu, a kakvi su "junačine" pokazuje i to što su dvojica muškarca s ove snimke na blagdan Velike Gospe napali 15-godišnjaka. doznaje RTL, prenosi Danas.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tek prekršajna prijava

Nakon toga su se hrabro obrušili i na njegovu majku koja ga je krenula zaštititi - no, ona je dobila udarac u glavu! U obranu žene krenuo je jedan muškarac, no i njega su napala dva nasilnika. Završili su u policijskoj postaji gdje je utvrđeno da su pod priličnim utjecajem alkohola. Sve su potvrdili iz policije pa i to da slijedi tek prekršajna prijava i vjerojatno novčana kazna.

Kao što je i Žgela nakon divljanja i mlaćenja žene u "svom selu", kako ga je nazvao, bio tek prekršajno prijavljen, a DORH se uključio tek nakon što je snimka obišla Hrvatsku a Žgela izašao iz HDZ-a. Pretučena vlasnica kafića početkom tjedna Direktu je rekla kako je u strahu jer prima prijetnje načelnikovih prijatelja. Sada je jasno i zašto.