Načelnik koji je mlatio ženu pobjegao od naših kamera, a onda je uslijedilo novo iznenađenje

Gnjusna snimka koju je teško zaboraviti. Prije 14 mjeseci Žarko Žgela u društvu svojih pobočnika pijan je davio i premlatio bespomoćnu ženu. Snimka je tada zgrozila javnost pa smo odlučili ne dozvoliti da padne u zaborav. Od nemilog događaja promijenila su se četiri godišnja doba, no u Severinu vrijeme kao da je stalo. Jer nasilnik i dalje vodi općinu. Suđenje i dalje traje, Žgela je i dalje u svojoj udobnoj fotelji kao da se ništa nije dogodilo. Ipak nešto se promijenilo, kao i sve državne dužnosnike, čeka ga zasluženo povećanje plaće.

Htjeli smo ga pitati hoće li povišicu prihvatiti pa dolazimo pred općinu gde počinje teatar apsurda, načelnik bježi u ured.

"Može jedno pitanje? - Ne može", bježeći će od nas odgovara načelnik općine Severin, Žarko Žgela.

Idemo za njim, dolazimo na vrata i novo iznenađenje.

"Gospodine? - Nije ovdje, nije ovdje. Nije ovdje. - Ma sad je ušao, vidio sam ga! - Nije ovdje", odgovaraju nam pokraj zdravih očiju u njegovom uredu.

Sakrio se hrabri načelnik iza svojih pomoćnica. Kružili smo oko ureda, kucali, zvali i na kraju odustali. Vozimo se do kafića u kojem je premlatio vlasnicu, no ona ga je iz straha iznajmila te sada vodi lokal u drugom selu. Tamo se osjeća sigurnije, no rane su ostale….

"Nikad se nije ispričao i njegova teorija je da sam ja izazvala njega i da sam ja kriva za sve. Što je žalosno. - Nije pokazao nikakvo žaljenje? - Ništa", govori nam Iva Milka Kramarić, žrtva napada.

Priča nam kako suđenje ide sporo i čini joj se da će trajati vječno.

"Postaneš razočaran i u državu i u sustav i u sve. Dođe ti onak, šta radiš ovdje?", rezignirana je žrtva.

Mi se pak pitamo, što rade sudovi kad postoje svjedoci i snimka napada koja je uvrštena kao dokaz. Suđenje je na općinskom sudu u Bjelovaru počelo u kolovozu prošle godine. U 13 mjeseci održane su tek četiri rasprave pa se presuda u ovom mučnom slučaju očekuje tek na kraju načelnikova mandata.

Iako je nakon incidenta izbačen iz HDZ-a i dalje ga podržavaju u općinskom vijeću.

"Nažalost ovo nije prvi put da imamo da neki načelnik ili župan ili neki lokalni dužnosnik nakon nasilja ostane na dužnosti – što je nedopustivo. S jedne strane vidjeli smo da je on izbačen iz stranke, iz HDZ-a, ali to nije dovoljno. Zapravo nemojmo zaboraviti da oni tamo drže većinu i da vladajuća većina može pokrenuti postupak opoziva. To se zove referendum o opozivu načelnika odnosno nasilnika u ovom slučaju", upozorava Oriana Ivković Novokmet, izvršna direktorica GONG-a.

No lokalnom HDZ to nije bilo zgodno.

"Ako mi želimo jedno odgovorno društvo, onda ne smijemo tolerirati takve stvari. Dakle i prije pravosuđa i čekanja presude, postoje mehanizmi da nasilnik ne bude na svojoj funkciji", zaključuje izvršna direktorica GONG-a.

Općinska većina ga ne tjera, a Žgela se fotelje ne želi odreći. Ostao je pri stavu koji nam je izrekao u prvom telefonskom razgovoru.

"Mislite li da bi trebali dati ostavku? Zašto bi ja dao ostavku? - Pa istukli ste ženu pred kamerom, zato mislim! - Ona je mene udarila, nisam ja nju! Onda sam kasnije ja nju, ok!", besramno je objasnio svoj postupak Žarko Žgela.

A što nakon svega o svom načelniku kažu njegovu sumještani? Pa vrlo su oprezni….

"Godinu dana je prošlo, suđenje traje, on je i dalje tu na mjestu načelnika? - Ah, što mene pitate, pitajte HDZ, mene nemojte pitati", sarkastično će Tihomir iz Severina.

"Da je u redu nije, ali kao načelnik, on je dobar", kaže Darko iz Severina.

"Nema se što reći. Ima netko nadležan tko bi o tome trebao voditi brigu. - Poruka ženama je poprilično jasna? - Normalno", kaže Zdenka iz Severina.

Dok čeka novo ročište, žrtva nastavlja sa svojim životom rezignirana svime….

"Trudim se raditi, kako bi se reklo i onda vidiš takve stvari i jednostavno izgubiš volju i za državom i za životom ovdje", za kraj zaključuje žrtva napada, Iva Milka Kramarić.

Iva se u Severin više ne vraća, a nasilnik Žarko Žgela završetak suđenja vjerojatno će dočekati u fotelji. Tko zna, možda se sve oduži pa se kandidira i za novi mandat. Iskreno, koga bi to zapravo iznenadilo?