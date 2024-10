Sjećate se onog hrabrog načelnika koji je davio konobaricu? Evo koju je sramotno malu kaznu dobio

Načelnik Općine Severin Žarko Žgela u društvu svojih pobočnika pijan je davio i premlatio bespomoćnu ženu prije nešto više od godinu dana. Podsjetimo, snimku svega ekskluzivno je objavio RTL Direkt.

Općinski sud u Bjelovaru danas je donio presudu i Žgela je proglašen krivim te je osuđen na godinu dana zatvora. No kazna je preinačena u uvjetnu kaznu od četiri godine tijekom kojih ne smije ponovno počiniti to kazneno djelo jer će u protivnom morati u zatvor. Ukinute su mu mjere opreza, odnosno zabrana prilaska. Žgela je također dužan oštećenoj platiti troškove kaznenog postupka u iznosu od 800 eura u roku od 15 dana te po pravomoćnosti presude, u roku od 15 dana u Državni proračun treba podmiriti troškove suda.

Kao olakotnu okolnost sud je uzeo to što je bio nekažnjavan, a kao otegotnu okolnost uzeli su to što je načelnik i da je uzdrmao povjerenje u institucije.

Podsjetimo, načelnik Žarko Žgela s dva prijatelja incident je izazvao bez ikakvog povoda u malom mjestu kraj Bjelovara. Vidno pijan došao je u kafić te vrijeđao konobaricu jer je pred kraj radnog vremena odbila poslužiti njega i pijanu ekipu. Žgela ju je grubo primio za ruku, a kada je pozvala pomoć, divljački je izudarao vlasnicu kafića po glavi. Prijatelji načelnika mirno su gledali.

"Tu je on mene primio za vrat, ja sam njega odgurnula od sebe. Na kraju me gurnuo rukom po bradi i vikao mi da sam krava, da sam ovo da sam ono i onda me počeo šamarati", prepričala nam je tada vlasnica kafića Iva Milka Kramarić.

Tada joj je govorio: "je l' ti znaš tko sam ja, p**** ti m*******, ovo je moje selo!?". Žgela je na vlasti u siromašnoj općini gotovo 15 godina.

