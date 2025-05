Kraj jedne ere, početak novog rata: U luke stižu posljednji brodovi, strah je sve veći

U SAD stižu posljednji teretni brodovi iz Kine s proizvodima bez nametnutih drakonskih carina. No, od idućeg tjedna – sve se mijenja.

Sva roba iz Kine koja je ukrcana nakon 9. travnja nosit će sa sobom carinu od čak 145 posto, koju je u travnju najavio američki predsjednik Donald Trump nazivajući to "danom oslobođenja". To znači da će od sljedećeg tjedna brodova biti manje, a oni koji budu dolazili nosit će znatno manje tereta – jer za mnoge uvoznike poslovanje s Kinom više nije isplativo.

Ipak, Kina ostaje jedan od najvažnijih trgovinskih partnera SAD-a – ondje se proizvodi većina odjeće, obuće, elektronike i mikroprocesora, bez kojih ne rade uređaji, termostati i gotovo sve što zvuči ili blinka, javlja CNN.

Prazne police i drastičan pad uvoza

Tvrtke se sada suočavaju s teškom odlukom - ili će prodavati kinesku robu po dvostruko većim cijenama ili je uopće neće imati. Za potrošače, to znači manji izbor i znatno više cijene.

"Od idućeg tjedna vidjet ćemo prve pošiljke na koje se odnosi ova nova carinska politika", izjavio je Gene Seroka, izvršni direktor Luke Los Angeles, gdje gotovo polovica poslovanja dolazi iz Kine. Dodaje da će uvoz u Los Angeles pasti za čak 35 posto u odnosu na prošlu godinu.

Nacionalna maloprodajna federacija predviđa da će ukupan uvoz u SAD u drugoj polovici 2025. pasti za najmanje 20 posto, dok JP Morgan očekuje pad kineskog uvoza od nevjerojatnih 75–80 posto.

"Ako se ti proizvodi ne mogu lako zamijeniti uvozom iz drugih zemalja, to bi moglo izazvati skok cijena i velike poremećaje u opskrbnim lancima", stoji u izvješću JP Morgana.

Stoga ne čudi što Peking, preko neformalnih kanala na društvenim mrežama, poručuje da Washington koristi svaku priliku za uspostavu kontakta s partijskim vrhom kako bi se pokrenuli pregovori o postupnom ukidanju carina.

Manje brodova, manje posla

U kineskoj luci Shanghai, najveći teretni brodovi trenutno su usidreni i ne idu nikamo. Zbog slabe potražnje, brodari koriste manje brodove i otkazuju putovanja. U travnju je broj plovidbi iz Kine prema SAD-u pao za 60 posto, prema podacima Flexporta.

"Neće isploviti poluprazni brodovi. Jednostavno ih ostave tamo", kazao je Ryan Petersen, direktor Flexporta.

U ožujku je luka New York i New Jersey postala najprometnija u SAD-u jer su trgovci požurili uvesti robu prije novih carina. No već u travnju, promet je pao. Trgovci su počeli prebacivati proizvodnju u Vijetnam, Maleziju i jugoistočnu Aziju kako bi izbjegli kineske carine.

Cijene skaču već za nekoliko tjedana

Kad nova, oporezovana roba stigne, na policama trgovina cijene će porasti. Trgovci već sada planiraju narudžbe za povratak u školu i božićne blagdane, no sve više su nesigurni kako će i kada to moći izvesti.

Manji trgovci, koji nemaju mogućnosti skladištenja velikih zaliha, najviše su pogođeni.

Amerikanci se za tisuće proizvoda – od televizora do dječjih kolica – oslanjaju na Kinu. Čak 45 posto menadžera opskrbnih lanaca očekuje da će trošak carina prebaciti na kupce, prema istraživanju tvrtke Gartner.

"Neće nestati sve s polica, ali će izbor biti znatno manji. Naći ćete traperice, ali ne nužno one koje želite. A one koje želite bit će skuplje", rekao je Seroka.

Flexportov Petersen je pesimističniji: "Ako ovo potraje još samo nekoliko tjedana, trgovci će potrošiti zalihe i do ljeta ćemo gledati prazne police".

Pogođeni i radnici u lukama

S manjim brojem dolazaka, lokalna gospodarstva već osjećaju posljedice. Kineska roba čini 45 posto prometa luke Los Angeles, a to znači i manje posla za kamiondžije, radnike na dokovima i u skladištima.

"Ne očekujem masovne otkaze, ali kamiondžija koji danas vozi pet kontejnera, nakon idućeg tjedna će možda prevoziti dva ili tri. Radnik u luci koji sada ima prekovremene i dvostruke smjene, možda više neće imati ni punu satnicu", izjavio je Seroka.

Američka udruga prijevoznika apelirala je na Trumpa da napravi trgovinske dogovore kako bi zaštitio radna mjesta u prijevozu.

"Što dulje carine traju, to je veća bol – za vozače, njihove obitelji i sve nas koje opslužuju. Cijena novog kamiona mogla bi porasti za 35.000 dolara", izjavio je Chris Spear, direktor udruge.

Zamjena Kine nije jednostavna

Trgovci godinama pokušavaju prebaciti proizvodnju iz Kine u Vijetnam i druge azijske zemlje, no kapaciteti su ograničeni.

"Potrebni su mjeseci, ako ne i godine, da se pronađu novi pouzdani dobavljači, osigura infrastruktura, obavi ispitivanje sigurnosti – osobito za dječje proizvode", zaključio je Jonathan Gold iz Nacionalne maloprodajne federacije.

