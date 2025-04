U otvorenom, drvenom lijesu, tijelo pape Franje od jutra je izloženo u kapelici Doma svete Marte, gdje je živio zadnjih 12 godina. Odjeven u crveno, s mitrom na glavi, i svojom krunicom među rukama. Uz njega samo švicarska garda i kardinali u molitvi. Svakome je Franjo puno značio.

"Bio je otac, prijatelj, brat, suputnik. On me imenovao biskupom, potom nas posjetio u Maroku, a kasnije me imenovao kardinalom. Bilo je to veliko prijateljstvo koje ću uvijek nositi u srcu", rekao je kardinal Cristobal Lopez Romero, nadbiskup Rabata u Maroku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Misliš li da ja to mogu", pitao je Franjo svog medicinskog asistenta prije izlaska na balkon na Uskrs. U neobično detaljnom prikazu papina zadnja 24 sata, Vatikan opisuje kako nije samo izdržao na balkonu, nego i kasniju vožnju papamobilom među vjernicima na Trgu svetog Petra. Zadnje riječi uputio je baš asistentu, rekao mu je "hvala ti što si me doveo na Trg.”

Odaje u kojima je idućeg jutra umro zapečaćene su vrpcom i voskom - dio je to rituala koji čine Sede Vacante - prazna stolica, kako se naziva vrijeme dok se ne izabere novi papa. Za sve je zadužen kardinal kamerlengo Kevin Farrell koji mora uništiti i papin prsten i olovni pečat. Vrijeme bez pape je nakon smrti Ivana Pavla II. trajalo 17 dana, a nakon odreknuća Benedikta XVI. trajalo je 13 dana, i završila u RTL-ovu programu uživo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Revolucionaran moment

"Evo, taman je dim krenuo iz dimnjaka na Sikstinskoj kapeli, i čini se da je bijel", javio je tada urednik i voditelj Igor Bobić, dok je Inoslav Bešker, dopisnik Jutarnjeg lista iz Rima, gledateljima objasnio kako to znači da Katolička crkva ima papu. Nedugo kasnije, s balkona je stigla potvrda, a onda i prvi dojmovi nakon prvog Franjina pojavljivanja.

"Taj moment pape koji je gotovo revolucionaran, koji je kleknuo da dobije božji blagoslov iz usta svoga puka. To još dosad nikad nismo vidjeli i to već pokazuje novi stil", govorio je tada danas nažalost pokojni kolega Bešker.

Hoće li se stil mijenjati, doznat ćemo ubrzo, jer u Vatikanu je sve više kardinala od njih 135 koji biraju i među kojima je i budući papa. Njih čak 108 imenovao je papa Franjo, i svi oni se nadaju da će novi papa Crkvu voditi njegovim putem, bez obzira odakle bio.

Na sprovod Ivana Pavla II stiglo četiri milijuna ljudi

"Je li Amerikanac, Afrikanac, Azijac, Europljanin ili Talijan? Ne treba gledati interese ni putovnicu. Ne zaboravite da imamo 1,4 milijarde katolika. Za njih moramo glasati. Nas 135 je ovdje. Moramo razmisliti i dati katolicima dobrog papu", naglasio je kardinal Francois-Xavier Bustilo, biskup Ajaccia na Korzici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, prije nego što počnu konklavu kardinali su odlučili da će Franjin sprovod biti u subotu. Ivan Pavao II pokopan je prije točno 20 godina. Četiri milijuna ljudi stiglo je tih dana u Rim iz cijelog svijeta, kako bi gledali i kako se otvoreni lijes nosi preko Trga svetog Petra.

U Hrvatskoj su bila tri dana žalosti. "Mi Hrvati posebno smo ponosni što smo u papi Ivanu Pavlu II. imali prijatelja", govorio je tadašnji premijer Ivo Sanader.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U zemlju kao običan grešnik - prvi nakon više od 350 godina

Trump, Macron, Zelenski, da spomenemo neke, bit će u subotu na Franjinu pogrebu. I nakon smrti htio je biti drukčiji - želi skraćenu ceremoniju i umjesto u bazilici svetog Petra biti pokopan u rimskoj bazilici Svete Marije Velike, izvan Vatikana, ispod nadgrobne ploče samo s imenom Franjo.

"Zatražio je pokop u zemlju što je u Rimu poprilično nezgodno jer kamo god kopate uvijek je neki sloj ispod arheološki, tako da ne znam kako će do toga doći, ali što je želio reći – ne želim u grobnicu, ne želim u kriptu, želim u zemlju kao običan grešnik, kao običan svećenik i kao običan vjernik. To pokazuje njegovu poniznost", kaže Neven Pelicarić, bivši hrvatski ambasador u Vatikanu.

U baziliku koju je prvu posjetio čim je postao papa Franjo je odlazio prije svakog puta izvan Rima i nakon povratka. Sedam papa ondje je već pokopano, Franjo će biti prvi uz njih nakon više od tri i pol stoljeća.