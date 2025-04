Skromni Latinoamerikanac kojem su i kladionice davale minimalne šanse za pobjedu

Argentinski kardinal Jorge Mario Bergoglio doputovavši na konklavu nakon odreknuća Pape Benedikta XVI. u niti jednom trenutku nije računao da bio mogao postati njegov nasljednik. Kupio je čak i povratnu kartu za Argentinu. No, nije samo on mislio da je to nemoguće. Ni kladionice nisu očekivale njegovu pobjedu. Davali su mu šanse u omjeru 25:1.

Foto: Profimedia Budući papa, kardinal Jorge Mario Bergoglio u katedrali u Buenos Airesu drži svetu misu

Naime, kladioničari su se fokusirali na kandidate koji su spominjani kao favoriti u medijima, a nakon njegovo izbora u ponudi je bila oklada da je će ovaj Latinoamerikanac talijanske krvi podnijeti ostavku te da će katolici već iste godine dobiti novog poglavara.

No, nadbiskup Buenos Airesa, poznat u vlastitoj zemlji kao ‘kardinal siromašnih’ zbog svog skromnog načina života kao poglavar Katoličke crkve proveo je skoro 12 godina. A malo tko je prema njemu ikad bio ravnodušan. Dok su neki smatrali da je previše progresivan, drugi su govorili da je previše spor, previše tradicionalan.

A kako je izgledalo kad je bijeli dim tog 13. ožujka 2013. nekoliko minuta iza 19 sati izašao iz dimnjaka u Sikstinskoj kapeli i označio izbor novog Petrova nasljednika?

Šokantan pozdrav novog Pape

Kardinali su novog Svetog oca izabrali tek u petom krugu glasovanja. Na konklavi u Vatikanu sudjelovalo je 115 kardinala, a da bi izabrali novog papu trebala je dvotrećinska većina. Među njima su bili i dva Hrvata, kardinali Josip Bozanić i Vinko Puljić.

Kad je izabran i kad se pojavio pred okupljenim vjernicima u Vatikanu, njih 40 tisuća uzvicima je pozdravilo izbor Benediktovog nasljednika.

Foto: Profimedia

“Braćo i sestre, dobra večer”, rekao je papa Franjo okupljenim vjernicima s kojima je onda izmolio Očenaš i pozvao ih da mole za Benedikta XVI. Nakon toga je okupljeno mnoštvo zamolio da minutu molitve posvete njemu kako novom papi. To je bio šok jer je uobičajen pozdrav bio 'Hvaljen Isus'.

Papa Franjo je bio skroman i ponizan

Skromnost pape koji je izabrao ime Franje Asiškog, prijatelja siromašnih koji je obučen u vreću služio gubavce, postala je očita već od prvih sati pontifikata. Jednostavan i susretljiv, nakon izbora novoizabrani papa nije iskoristio privilegiju prijevoza specijalnim automobilom, već se zajedno s ostalim kardinalima minibusom odvezao u Domus Santa Marta, kuću u kojoj su smješteni konklavisti.

Foto: Profimedia

Papa je želio sam platiti račun u kući u kojoj je boravio u danima prije konklave.

“Idem busom jer sam i došao busom”, kazao je papa Franjo.

Prvi papa s američkog kontinenta u svojoj je zemlji bio poznat kao snažna ličnost, ali i kao jednostavan svećenik voljen u svojoj biskupiji. Tijekom 15 godina svojeg biskupstva putovao je javnim prijevozom, odbio udoban život u biskupskoj rezidenciji i stanovao u iznajmljenom stan.

Odbijanje raskošnih papinskih oznaka

"Moji ljudi su siromašni i ja sam jedan od njih", objašnjavao je svoju odluku da živi u stanu i sâm kuha svoju večeru.

Ne iznenađuje stoga što se, netom nakon što je izabran, gotovo posvađao s voditeljem liturgijskih slavlja, monsignorom Guidom Marinijem koji mu je predložio da preko bijele halje odjene crveni plašt od baršuna i zlatni križ. Rezolutno je to odbio;

"Stavite si vi taj. Meni je dobar i ovaj križ od željeza koji sam dobio kad sam se zaredio” odgovorio je Franjo, prvi papa u povijesti tog imena.

Papa je odmah odlučio da neće stanovati u raskošnoj papinskoj palači, pa je živio u skromnom stanu u Domu svete Marte, svojevrsnom vatikanskom pansionu u blizini bazilike svetog Petra.

Cijelo vrijeme svog pontifikata Papa je ostao isti - jednostavan i skroman. Prema njegovim smjernicama koje je Vatikan objavio u studenom 2024. godine, rekao je da želi biti pokopan u jednom, jednostavnom, pocinčanom drvenom lijesu. Također, želi da njegovo tijelo počiva u zatvorenom lijesu. Franjo je još lani izrazio želju za pokopom u rimskoj bazilici sv. Marije Velike, posvećenoj Majci Božjoj, a ne u bazilici svetog Petra, kao i njegovi prethodnici.