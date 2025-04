Autsajder s kraja svijeta od početka je izazivao pomutnju: Nekima previše progresivan, drugima prespor

Kada je u ožujku 2013. na balkon na Trgu svetog Petra izašao novi papa, 266. u slijedu vrhovnih poglavara, i vjernicima rekao Dobra večer! umjesto uobičajenog katoličkog pozdrava Hvaljen Isus! bilo je jasno da je na čelo konzervativne Katoličke crkve stigao revolucionar. Nije izabrao živjeti u papinskoj palači, nego u samostanu.

Nije osuđivao homoseksualce, već govorio da im treba pružiti potporu. Bio je to papa koji je od samog početka bio potpuno drukčiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Od trenutka kada je argentinski kardinal Jorge Bergoglio postao papa njegovi su potezi plijenili pažnju diljem svijeta. Vozio je Fiat, sam nosio svoje torbe i podmirivao vlastite račune u hotelima, a za homoseksualne osobe rekao je: "Tko sam ja da im sudim?" .

"Svi smo mi djeca Božja, a Bog nas voli takve kakvi jesmo i zbog snage koju svatko od nas ima da se bori za svoje dostojanstvo. Biti homoseksualac nije zločin. Nije zločin", rekao je papa u intervjuu prošle godine, a na pitanje je li to grijeh, rekao je:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa, da, ali napravimo prvo razliku između grijeha i zločina. Ali također je grijeh nedostatak dobročinstva jednih prema drugima, pa što s tim?", odgovorio je.

Prao je noge muslimanskim ženama izbjeglicama.

Ovaj isusovac s kraja svijeta izabrao je ime Franje Asiškog, prijatelja siromašnih koji je obučen u vreću služio gubavce i kojem je Krist u viđenju poručio: "Idi i obnovi moju Crkvu."

'Novac kvari svećenike'

Prvi papa Latinoamerikanac išao je u zemlje koje nisu pretežno katoličke, a posjećivao i ratna područja. Koristio je društvene mreže. S osmijehom na licu uvijek potpuno opušten među vjernicima u avionu je čak vjenčao jedan par. Ležerni Argentinac čiji stil komunikacije mnogi znaju tumačiti kao ozbiljno šaljivo ćaskanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Papa Franjo sa svojim prethodnikom Benediktom XVI.

U prvoj godini svog pontifikata bio je na naslovnicama triju visokotiražnih američkih časopisa – Time ga je 2013. proglasio osobom godine, Esquire mu je dao titulu najbolje odjevenog muškaraca, a Rolling Stone je jednostavno objavio: "He rocks!"

Za vrijeme svog pontifikata povećao je i broj žena u Vatikanu. I to ne malo. Čak više od 300 žena nego kada je preuzeo službu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U knjizi ‘Otvoreno o svemu’ izravno je rekao da novac kvari svećenike, da je pogrešno da voze Mercedes. Priznao je da sluša Edith Piaf, uživa u Mozartu i voli Baudelaireovu zbirku pjesama Cvjetovi zla. Prestao je gledati televiziju još 80-ih godina, a nogomet je obožavao. Priznao je da je bio loš igrač i uvijek golman.

Ipak, uvijek je stavljao naglasak na obitelj pa je tako na Međunarodni dan obitelji 2023. godine objavio na platformi X kako je obitelj glavni protuotrov materijalnom i duhovnom siromaštvu, te problemu demografske zime. Potrebne su, napisao je Papa, društvene, ekonomske i kulturne politike prilagođene obiteljima, kao i politike koje prihvaćaju život.

Izazvao pomutnju

Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije na Sveučilište u Grazu za Direkt je svojedobno prokomentirao poteze pape Franje. Ljudi na njega, kazao je, različito reagiraju.

Foto: Profimedia

"Za konzervativce je previše progresivan, uništava Crkvu, a za ove malo liberalnije je previše spor i previše tradicionalan. Jedni su uvjereni da on nema volju, da nema snage mijenjati nešto, iako on to stvarno radi. Ono što je meni fenomen je da je on prvi živući papa koji je izazvao toliku pomutnju u redovima jedne institucije koja se stoljećima vodi načelom ne talasaj, ništa ne diraj. On je taj koji stvari pokušava mijenjati", kazao je povodom 10 godišnjice Papinog pontifikata u ožujku 2023. teolog Milas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Crkvi otvorio oči za Treći svijet

Na pitanje u čemu je papa Franjo najbolji i što budući pape mogu naučiti od njega, teolog Ivica Šola u ožujku je 2023. za Danas.hr rekao:

“Shvatio je da je kršćanstvo u Europi mrtvo, da od Europe nema kruha. On je fokus kršćanstva premjestio i totalno okrenuo budućnost Crkve ka Africi, Oceaniji, Latinskoj Americi. Franjo je otvorio Crkvi oči za takozvani Treći svijet jer Europa je demografski i kršćanski prazna i on smatra da će se proces evangelizacije koji je nekada kretao iz Europe prema Africi i Oceaniji sada obrnuti. Sada će nas evangelizirati Afrikanci, Latinoamerikanci. To je taj njegov odmak od eurocentrizma i to je Franjin hrabri iskorak, koji je išao protiv vjerskog eurocentrizma”, kazao je Šola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDJTE VIDEO: Papa Franjo: 'Homoseksualnost nije zločin, to je ljudska činjenica'