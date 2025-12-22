Evo na kojoj poziciji Hrvatska završava 2025., je li to realno?

Hrvatska nogometna reprezentacija zadržala je deseto mjesto na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici objavljenoj u ponedjeljak. Na vrhu poretka i dalje je Španjolska.

Drugo mjesto pripada Argentini, treća je Francuska, dok je četvrta Engleska, protivnik Hrvatske u skupini L na Svjetskom prvenstvu koje će se u lipnju i srpnju igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Od posljednjeg izdanja ljestvice, objavljenog 19. studenog, odigrane su tek 42 međunarodne utakmice, zbog čega na ljestvici nije bilo značajnijih promjena. Poredak među prvih deset reprezentacija ostao je nepromijenjen.

Brazil je ostao peti, Portugal šesti, Nizozemska sedma, Belgija osma, a Njemačka deveta. Od ostalih suparnika Hrvatske u skupini L, Panama se nalazi na 32. mjestu, dok je Gana 72.

Sljedeća FIFA ljestvica bit će objavljena 19. siječnja iduće godine.

FIFA ljestvica, 22. prosinca:

Španjolska – 1877,18

Argentina – 1873,33

Francuska – 1870

Engleska – 1834,12

Brazil – 1760,46

Portugal – 1760,38

Nizozemska – 1756,27

Belgija – 1730,71

Njemačka – 1724,15

Hrvatska – 1716,88

