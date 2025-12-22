FREEMAIL
Evo na kojoj poziciji Hrvatska završava 2025., je li to realno?

Evo na kojoj poziciji Hrvatska završava 2025., je li to realno?
Foto: Marko Lukunic/pixsell

FIFA objavila posljednju ljestvicu u 2025. godini

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
22.12.2025.
14:49
Marko Lukunic/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija zadržala je deseto mjesto na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici objavljenoj u ponedjeljak. Na vrhu poretka i dalje je Španjolska.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili. 

Drugo mjesto pripada Argentini, treća je Francuska, dok je četvrta Engleska, protivnik Hrvatske u skupini L na Svjetskom prvenstvu koje će se u lipnju i srpnju igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Od posljednjeg izdanja ljestvice, objavljenog 19. studenog, odigrane su tek 42 međunarodne utakmice, zbog čega na ljestvici nije bilo značajnijih promjena. Poredak među prvih deset reprezentacija ostao je nepromijenjen.

Brazil je ostao peti, Portugal šesti, Nizozemska sedma, Belgija osma, a Njemačka deveta. Od ostalih suparnika Hrvatske u skupini L, Panama se nalazi na 32. mjestu, dok je Gana 72.

Sljedeća FIFA ljestvica bit će objavljena 19. siječnja iduće godine.

FIFA ljestvica, 22. prosinca:

Španjolska – 1877,18

Argentina – 1873,33

Francuska – 1870

Engleska – 1834,12

Brazil – 1760,46

Portugal – 1760,38

Nizozemska – 1756,27

Belgija – 1730,71

Njemačka – 1724,15

Hrvatska – 1716,88

Tablice omogućuje Sofascore

