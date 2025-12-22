Kako će ovo sjesti Jošku i ekipi? Guardiola poslao posebnu prijetnju igračima za blagdane

Nogometaši Manchester Cityja bit će vagani nakon Božića, a oni za koje se utvrdi da imaju prekomjernu težinu bit će izbačeni iz momčadi, upozorio je u ponedjeljak trener Pep Guardiola.

"Kad se vrate 25. prosinca, provjerit ću jesu li dobili na težini. Želim vidjeti kako su nakon tri dana blagdana. Mogu jesti, ali želim ih pratiti", rekao je Guardiola koji je dao izvagati svoje igrače prije mini-pauze.

"Svaki igrač koji se vrati tri kilograma teži ostat će u Manchesteru i neće putovati u Nottingham Forest 27. prosinca", dodao je Španjolac.

Guardiola je, međutim, zamolio svoje igrače da iskoriste ovih nekoliko dana kako bi "uživali u svojim obiteljima i zaboravili na nogomet" i kako bi 'napunili baterije'.

Manchester City, koji je u subotu uvjerljivo pobijedio West Ham (3-0), nakon 17 kola zauzima drugo mjesto u Premier ligi, dva boda iza vodećeg Arsenala.

