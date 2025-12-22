Legenda Hajduka ovakvom se 'šamaru' nije nadala

Ivan Leko, bivši igrač i trener Hajduka, legenda splitskog kluba, naišla je na negativnu odbijenicu od strane njegovog donedavnog kluba Genta u trenutku kad se htio oprostiti od kluba, o čemu piše belgijski Sporza. Leko je novi trener Club Bruggea, koji je upravo s Lekom na klupi 2-1 pobijedio KAA Gent.

Podsjetimo, 8. prosinca Club Brugge iznenada je raskinuo suradnju s Nickyjem Hayenom i za novog trenera imenovao Ivana Leku. Clube Brugge je veliki rival Gentu.

Ta je odluka zatekla vodstvo Genta, koje je u kratkom roku moralo pronaći novo rješenje na klupi. Leko se tako po prvi put susreo sa svojim bivšim klubom u dvoboju poznatom kao Bitka za Flandriju, a emocije su bile vidljive s obje strane. Na kraju su slavili Leko i njegova nova momčad.

Nakon utakmice, jedno od glavnih pitanja bio je Lekin odlazak iz Genta, uz tvrdnje da se nije oprostio od kluba. Hrvatski stručnjak to je odlučno demantirao.

"Bio sam tamo tog utorka u devet sati kako bih rekao ono što sam smatrao potrebnim, ali vrata su bila zatvorena. Rečeno mi je da više nisam trener Genta i da nisam dobrodošao. Ne šaljem poruke od dva metra u grupni chat, to nije moj stil“, poručio je Leko.

Dodao je kako se nije skrivao, iako priznaje da i dalje osjeća gorčinu zbog načina rastanka.

"Imao sam dobre odnose u Gentu i znam da su mnogi razočarani i ljuti. To je njihovo pravo, ali ja sam bio tamo kako bih im pogledao u oči.“

Govoreći o samoj utakmici, Leko smatra da je njegova momčad zasluženo došla do pobjede. „Bili smo bolji od početka do kraja i stvorili dovoljno prilika. U nogometu to ne znači uvijek pobjedu, ali ovaj put gol u završnici donio nam je veliko olakšanje.“

Posebno je istaknuo strijelce Romea Vermanta i Nicolu Tresoldija.

"To je važno za njihovo samopouzdanje. Imaju kvalitetu i još puno prostora za napredak, a vrlo su važni za momčad.“

Jedina zamjerka bila je primljeni pogodak nakon prekida.

"To moramo bolje rješavati. S obzirom na našu visinu, takve situacije ne bismo smjeli dopuštati. Gent je tražio svoje prilike kroz kontranapade i prekide, ali pokazali smo dovoljno snage da izdržimo i pobijedimo.“

