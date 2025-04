Papa iz Afrike, Azije ili Europe: Jedan od kandidata voli Orbana, a Hrvati imaju svog favorita

Nakon smrti pape Franje, oči cijelog svijeta uprte su prema Vatikanu. Tko će preuzeti najutjecajniju stolicu Katoličke Crkve? I dok se još ne zna datum konklave, već sada su krenule spekulacije, kalkulacije – pa čak i kladioničarske oklade. Od Azije do Afrike, od liberala do ultrakonzervativaca – evo tko su najspominjaniji kandidati za novog papu.

Favoriti za novog papu – ima ih sa svih strana svijeta

Luis Antonio Tagle – “Azijski Franjo”

Rođen na Filipinima, a zbog skromnosti i osjećaja za socijalnu pravdu nazivaju ga "azijskim Franjom". Liberalnih stavova bio bi prvi papa iz Azije u modernoj povijesti Crkve.

Pietro Parolin – “Vatikanski premijer”

Bivši državni tajnik Vatikana, umjeren, školovani diplomat. Smatra se kandidatom kontinuiteta, ali i kompromisa.

Matteo Zuppi – “Glas napretka iz Italije”

Nadbiskup Bolonjske nadbiskupije, bio je specijalni izaslanik Pape Franje za Ukrajinu. Jedan je od najprogresivnijih kandidata.

Peter Erdő – “Čuvar tradicije”

Bivši šef Vijeća biskupskih konferencija Europe, zovu ga čuvarom tradicije. Hvalio je mađarskog premijera Viktora Orbana kada se usprotivio Franjinom pozivu da Crkve prihvate migrante.

Peter Turkson – “Afrička nada Crkve”

Ganski kardinal, borac protiv siromaštva i klimatskih promjena. Odabirom njega, Crkva bi prvi put dobila papu iz Afrike.

José Tolentino de Mendonça – “Mladi teolog i pjesnik”

Najmlađi kandidat (59) je Portugalac. Tolerantan prema LGBTQ+ osobama, blizak papi Franji, a domaćoj javnosti poznat jer je bio u Splitu i Solinu na proslavi svetog Jeronima.

Pierbattista Pizzaballa – “Patrijarh iz Jeruzalema”

Latinski patrijarh Jeruzalema, poznat po hrabrosti – nakon Hamasovog napada 2023. ponudio se kao talac umjesto izraelske djece.

Robert Sarah – “Tvrda linija iz Gvineje”

Izrazito tradicionalan. Suautor knjige s papom Benediktom o obrani celibata, žestoko protiv rodne ideologije i islamskog fundamentalizma.

Što kažu građani? Hrvatski vjernici imaju svoje favorite:

Zdenka, Osijek: “Mislim da bi papa i dalje trebao biti osoba koja bi još više brinula o siromašnima i onima koji su u potrebi i kojima zaista treba..”

Anita Falamić, Osijek: “Ono što bih ja voljela vidjeti je netko tko je sličnog sustava vrijednosti kao što je i on bio jer zaista mislim da je on super predvodio Crkvu i da je sjajne vrijednosti iznosio..”

Zdenka Starčević, Rijeka: “Ja ne bih imala ništa protiv da bude i kao ovaj pokojni, prethodni jer je on bio fantazija, onakav kakav smo čekali da bude..”

Brankica Šola, Split: “Možda ovog Filipinca, mislim da bi bilo dobro, imamo puno Filipinaca, možda bi se bolje implementirali u naš sustav.”

Dok se dim s papinog pogreba još nije razišao, Katolička Crkva ulazi u novu eru. Hoće li novi papa nastaviti Franjin put – ili će Crkva skrenuti u novom smjeru? Sve oči su uprte prema Sikstinskoj kapeli.