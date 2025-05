'GLUP BIH BIO DA ODBIJEM' / Trumpu žele pokloniti igračku vrijednu 400 milijuna dolara: Je li to uopće legalno?

Dok Donald Trump priča o tome koliko bi djeca trebala imati igrački, cijeli svijet priča o tome treba li on prihvatiti igračku vrijednu 400 milijuna dolara. Radi se naravno o avionu koji mu želi pokloniti Katar. 'Bio bih glup da to odbijem', kaže Donald Trump. Ali puno veći je problem je li to uopće legalno. demokrati inzistiraju da u ustavu piše da izabrani predstavnici bez odoborenja kongresa ne smiju prihvaćati darove od lidera drugih država. Inače je pravilo da smiju prihvaćati darove do 480 dolara. Ponavljam, ovaj dar je vrijedan 400 milijuna. Katarska kraljevska obitelj želi mu pokloniti Boeingov jumbo jet, koji bi on koristio kao Air Force One. U njemu su tri spavaće sobe, privatni lounge, ured...