DIREKT ISTRAŽUJE / Tko su ljudi koji ne glasaju na izborima i zašto? 'Nije mi jasno, to nisu Hrvati!'

Ionako se ništa neće promijeniti, svi su isti, baš me briga tko je načelnik općine, imao sam važnijeg posla, to mi neće pomoći u životu. To su samo neki od razloga zašto ljudi prošle nedjelje nisu glasali ni za koga. Lokalni izbori određuju kako će vam izgledati kante za smeće, kako će biti uređeno parkiranje u vašoj ulici, utječu na vaš svakodnevni život više nego parlamentarni i predsjednički, a opet većinu ljudi u Hrvatskoj ne zanimaju. Tko će biti gradonačelnik ili župan nije zanimalo 71 posto ljudi u Kaštelima, 67 posto Osječana, 65 posto birača u Rijeci. Porazne su brojke o odazivu, pa je našu ekipu zanimalo tko su ljudi koji ne glasaju i zašto