Mijić prognozirao pobjednika: 'Ovo je kao dvoboj Milanovića i Kolinde, ali za bogate'

Gotovo je s vrijeđanjem protivnika i gorljivim govorima, gotovo je s kucanjem biračima na vrata i podmetanjima. Što je bilo, bilo je. Danas je taj utorak kad Amerika odlučuje o svoju sudbini, ali i o sudbini svih nas.

Gost RTL Direkta bio je politički analitičar Mate Mijić. Pitali smo ga može li prognozirati ishod izbora. "Citirat ću Peru Panjkotu i reći - 'volio bih da mogu točno i konkretno reći'. Instinkt kaže Trump. Mislim da je za njega dosta dobrih pokazatelja. Republikanci su registrirali rekordan broj ljudi za izbore. Imaju dosta ohrabrujuće projekcije ranog glasovanja, jako dobro stoje u ključnim državama. Ankete su sklonije Trumpu nego ikad", kaže Mijić

"Mislim da će Trump u dobrom dijelu ključnih država nego što mu daju ankete. S druge strane, Kamala Harris ima vrlo otvoreni put prema pobjedi. Nije da je to toliko izvjesno da možemo proglasiti pobjednika. Dapače, izbori su vrlo neizvjesni, ali instinkt mi govori Trump", dodaje analitičar.

'Kamala štreberica'

"Cijela utrka je oslikana kao da su to ljudi s dva različitih planeta. Osim demografskih i političkih, ima dosta karakternih razlika. Vidimo da se Harris dobro snalazi u kontroliranim uvjetima. Štreberica je, drži se scenarija. Izvan scenarija završi na osam tisuća eura za rad od doma kao nekadašnja predsjednica. Odluta u suspektne vode, izgubi se i to izgleda neprirodno", govori Mijić.

"S druge strane, Trump u kontroliranim uvjetima izgleda jako loše. Kad ispred sebe ima scenarij, kad čita s telepromptera, to je katastrofa. On je puno autentičniji, ratoborniji kad je izvan okvira. Onda i on ode u vrlo turbulentne vode, posklizne se, bude svakakvih izjava. Ovo je skoro kao dvoboj Zorana Milanovića i Kolinde Grabar Kitarović, ali za bogate. Ima više love, bolja je produkcija, ali on je taj koji napada, puno je autentičniji. Ne voli se držati regula. S druge strane, ona je klasična politička štreberica. Kad joj date sadržaj, to na nešto sliči. Kad improvizira, to je katastrofa", govori Mijić.

Muškarci protiv žena

Mijić je komentirao i činjenicu da je Trumpov kampanja fokusirana na muškarce, a kampanja Kamale Harris na žene. "Trumpova kampanja preko Elona Muska, pogotovo Joea Rogana, Dane Whitea - vlasnika UFC-a, čini sve da privuče 'bros', mlade bijele muškarce da izađu na birališta. S druge strane, Kamala Harris nastoji pridobiti što više žena, pogotovo republikanskih žena pridobije da glasaju za nju. Mislim da je to loše. Njihove kampanje jasno jašu po dubokim političkim rasjedima koji su se stvorili u društvu. Nepojmljivo je da muškarci i žene gotovo plebiscitarno glasaju po stranačkim linijama, Muškarci i žene žive sličnim životima, u bračnim zajednicama, kolege su na poslu. Trebale bi, osim vlastitog spola, imati i nešto drugo što ih zanima, što bi ih moglo povezati", smatra Mijić.

"Nisam siguran da je Trumpovo angažiranje muškaraca u konjicu i s druge strane demokratski pokušaj da politički odvoje žene od vlastitih muževa, dugoročno dobro za društvo", dodaje Mijić.

'Normalniji Trump'

Mijić misli da Trump neće proglasiti pobjedu prije vremena, kao što je napravio 2020. "Nakon onoga što se dogodilo prije četiri godine, on bi u očima svojih podupiratelja, izgledao dosta slab da kaže da će bezuvjetno priznati poraz. Ovaj Donald Trump je po mom mišljenju i svemu što se vidjelo u kampanji, pomirljiviji, staloženiji, normalniji", tvrdi Mijić.

Naš sugovornik smatra da je na Trumpa definitivno utjecao pokušaj atentata. "Osim što je i osobno bio potresen, mislim da je Trump osjetio taj trenutak da predstavi 'unity party' - zajedništvo. Privukao je poznata lica iz demokratskog tabora i pokušao sebe predstaviti kao pomiriteljskog kandidata", kaže Mijić.

