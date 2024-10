Tko su Demokrati i zašto im je simbol magarac? Predsjednici su postali JF Kennedy, Obama, Roosevelt...

Američkim političkim sustavom dominiraju dvije stranke - Demokratska i Republikanska. Svi američki predsjednici još od 1853. pripadali su jednoj od ove dvije stranke, a isto će biti i nakon skorih predsjedničkih izbora početkom studenog na kojem se za čelno mjesto bore republikanski kandidat i bivši američki predsjednik Donald Trump i aktualna potpredsjednica i demokratska kandidatkinja Kamala Harris.

Tko su Demokrati i za što se zalažu?

Prema definiciji Merriam-Webster rječnika, Demokrate se uglavnom povezuje s liberalizmom, odnosno političkom filozofijom koja se temelji na vjeri u napredak, dok se Republikance vezuje uz konzervativizam (političku filozofiju koja se temelji na tradiciji i društvenoj stabilnosti).

U prijevodu, Demokratska stranka zastupa lijevo orijentirane, liberalne i progresivne ideološke vrijednosti zalažući se za snažnu vladu koja će regulirati poslovanje i podršku građanima SAD-a. Jedna od ključnih vrijednosti koju ističu je društvena odgovornost. Demokrati vjeruju da istaknuta i moćna vlada može osigurati dobrobit i jednakost za sve.

Općenito su liberalniji u nekim društvenim pitanjima poput prava manjima, pobačaja i pomoći siromašnima, povezuje ih se s progresivnim politikama te podržavaju veću ulogu vlade u ekonomskim pitanjima i programima socijalne skrbi.

Osim zalaganja za građanska prava etničkih i vjerskih manjima, podržavaju sigurnosnu mrežu za pojedince (kao što su razni programi socijalne skrbi), podupiru programe zaštite okoliša, zalažu se za snažniju kontrolu oružja, manju strogost zakona o imigraciji i prava radnika te jednak pristup zdravstvenoj skrbi koju podržava država. Također se zalažu za veće poreze, posebno onima s visokim primanjima.

Sindikati u Americi snažna su baza podrške za Demokrate, koji će prije podržati radnička prava i baviti se pitanjima kao što je nacionalna minimalna plaća.

Razlika Demokrata i Republikanaca

Što se tiče društvenih pitanja, Demokrati traže veće slobode i veći naglasak stavljaju na zajednicu, dok Republikanci s druge strane slijede tradicionalnije vrijednosti i naglasak je na individualnoj slobodi. Demokrati tako podržavaju prava na pobačaj (odnosno pravo žene na izbor), prava LGBTQ+ osoba i istospolne brakove, dok se mnogi Republikanci ne slažu s tim liberalnim stavovima. Demokrati se, nadalje, zalažu za vjerske slobode i pravo pojedinaca da prakticiraju svoju vjeru, no u isto vrijeme cijene odvojenost crkve i države.

Geografski gledano, države s velikim gradovima poput New Yorka obično imaju više pristaša Demokratske stranke, kao i države Nove Engleske. Podrška Demokratima jaka je i na zapadu SAD-a u saveznim državama poput Kalifornije, Oregona i Washington. Republikanci su popularniji u ruralnim područjima.

Demokrati koji su postali predsjednici

Na zadnjim američkim predsjedničkim izborima 2020. godine, demokrat i aktualni predsjednik Joe Biden, koji je odustao od ponovne kandidature ove godine, dobio je više glasova žena, manjinskih skupina, mlađih birača i onih s višom razinom obrazovanja od republikanca Donalda Trumpa, navodi BBC News.

Do sada je 16 američkih predsjednika bilo iz redova Demokrata. Među njima su John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Barack Obama i Franklin D. Roosevelt koji je ujedno bio i predsjednik s najdužim stažem u američkoj povijesti. Služio je četiri mandata u Bijeloj kući od ožujka 1933. do travnja 1945. godine te je vodio SAD kroz velike depresije i Drugi svjetski rat.

Zašto su Demokrati 'magarci', a Republikanci 'slonovi'?

Dvije glavne političke stranke u SAD-u kao svoje simbole imaju životinje. Demokrate predstavlja magarac, a Republikansku stranku slon. Vjeruje se da je demokratski magarac prvi put korišten tijekom predsjedničke kampanje 1828. godine nakon što ga je kandidat Andrew Jackson upotrijebio na svojim plakatima zbog nadimka koji su mu dali njegovu protivnici - jackass.

Tijekom Jacksonovog predsjedničkog mandata, njegovi su protivnici koristili magarca kao simbol njegove tvrdoglavosti.

Nakon što je Jackson napustio ured, politički karikaturisti produbili su vezu demokrata i magarca te, navodi Our White House, počelo povezivanje magarca uz Demokratsku stranku.

Thomas Nast zadužen je za to što su magarac i slon ovjekovječeni kao simboli Demokratske i Republikanske stranke. Prvi je put magarca upotrijebio u izdanju Harper's Weeklyja iz 1870. da predstavi antiratnu frakciju s kojom se nije slagao, a 1871. iskoristio je slona da upozori Republikance da su njihove unutarstranačke borbe štetne za nadolazeće izbore.

Njegov crtani film iz 1874. u tjedniku Harper's Weekly pod naslovom "Third Term Panic" učvrstio je upotrebu tih simbola. No, Thomas Nast kasnije je za predstavnika demokrata upotrijebio životinju iz crtića koja je postala popularan simbol stranke do kraja 19. stoljeća.

Iako obje političke stranke koriste tradicionalne američke boje (crvenu, plavu i bijelu) u svojoj promociji, od izbora 2000. godine plava boja postala je prepoznatljiva za Demokrate.

