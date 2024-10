Mijić o napetoj kampanji: 'Kamala igra na staru kartu, a Trump je dobio pajdaša za nove generacije'

Amerikanci ulaze u završnicu dramatičnih predsjedničkih izbora. Kamala Harris i Donald Trump u utrci za Bijelu kuću gotovo su izjednačeni pa je ključan svaki glas.

Više o nadolazećim izborima razgovarali smo s RTL-ovim izbornim komentatorima Krešimirom Macanom i Matom Mijićem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako vam se čine stvari u ovom trenutku? Kamala Harris ili Donald Trump?

Mijić: Trump u zadnjih mjesec dana ima pozitivan trend. Ankete su za njega bolje nego što su ikad bile. U ključnim saveznim državama isto stoji jako dobro. Među manjinskim skupinama - Afroamerikancima i Latinosima - stoji bolje nego ikad prije. Ali, utrka je još uvijek vrlo neizvjesna. Trump ima vjetar u leđa, počeo je smanjivati razliku koju je Kamala Harris bila izgradila u anketama nakon što je dobila demokratsku nominaciju. Još uvijek mislim da nitko sa sigurnošću ne može reći tko će pobijediti.

Macan: Svi kažu da je najtočnija prognoza 50-50 pa će netko iznenaditi. Greške istraživanja su dva posto. Ne možete pogoditi tih dva posto, razlika je 49-51 i tako dalje. Imamo sedam problematičnih država, odlučit će nikad manje birača. Imamo trend, prošle put su odlučili glasači koji su glasali prije, koji su zbog korone glasali poštom. Vidimo da i Musk reklamira "early vote". Republikanci u ovom trenutku glasaju ranije jer žele osigurati da uz popularni glas na terenu dobiju i poštanske koji su zadnji put Bidenu donijeli pobjedu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako ocijeniti razinu kampanje? Pljušte uvrede, ima i opasnih tvrdnji.

Mijić: Mislim da kampanja Kamale Harris nema jasnog smjera. Njena najveća strateška pogreška je što je zadržala ljude koji su vodili kampanju Joea Bidena, koji su s Bidenom igrali na sigurno. Lako je s takvim kandidatom, koji među biračima ima visoku razinu poznatosti, igrati na sigurno. Joe Biden vam je kao goblen koji 40 godina držite na zidu. Možda je demode, ali znate svaki detalj. Kamala Harris, barem tako kažu istraživanja, vrlo je nepoznata velikom broju birača, oni ne znaju njena stajališta. Ne možete igrati na sigurno s kandidatom koji nije poznat biračima. To je vrlo nesiguran izbor. Oni igraju na staru kartu - nazivati Trumpa Hitlerom, pokušati ga prikazivati čudakom, ekstremistom. On s druge strane igra na svoje jake karte. Kaže "ja sam od 2016. do 2020. sačuvao mir u svijetu i ponovno će biti mir kad dođem na vlast."

Macan: Oni jaki argumenti, da je Afroamerikanka, žena, uopće ne igra na tu kartu.

Vidimo veliku estradizaciju, navalu zvijezda. Vidimo da se pije pivo, peku krumpirići. Može li to prevagnuti?

Macan: Zvijezde su uvijek podržavale. Bruce Springsteen je 2016. sa Steviejem Wonderom na završnom koncertu u Philadelphiji, jednoj od tih država, ali nije puno pomoglo. Zvijezde su nekako uvijek više uz demokrate. Prvi put se javljaju ovako velike zvijezde, javljaju se milijarderi. Imamo situaciju da Los Angeles Times prvi put zbog vlasnika nije podržao, trebao je podržati Kamalu, ali gazda je rekao ne možete i prvi put su odustali od te tradicije. Neku drugu vrstu fanovima ima Trump - milijardere.

Mijić: Trump je sam po sebi celebrity. Čovjek je "Mr. America". Kad kažete "Donald Trump", velikoj većini ljudi starije generacije on je ono što jest Amerika. Sad je u Elonu Musku dobio pajdaša koji je za nove generacije, nove tehnologije, svemir, internet, sloboda govora. Mislim da je i tu utrka izjednačena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Macan: I lutrija, gdje motivira ljude da glasaju.

Tenzije su sve veće. Što možemo očekivati. Jesu li iskoristili sve adute?

Macan: Kampanja u Americi ide do zadnjeg dana, nemaju izborne šutnje. Na sam dan izbora rade se završni skupovi, mobilizacija, kod njih ne staje. Jedino što ćemo znati je da nećemo znati pobjednika u izbornoj noći. To je već bilo i prošli put, brojat će se glasovi koji su pali poštom i tu noć nećemo znati pobjednika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mijić: Imali smo atentat na Trumpa, pa još jedan pokušaj atentata. U ovoj kampanji stvarno smo sve vidjeli. Ima još prostora, nadamo se za neke pozitivnije stvari.

Gledali smo prljave stvari. Možemo li povući paralelu s našim izborima?

Macan: Možemo utoliko što negativnosti ima i kod nas. Kod njih je negativna kampanja dozvoljena. Hrvatski zakon je dosta rigidan i brani, da ti službeno, kao stranka imaš negativnu kampanju, a kod njih je to sasvim normalno. Vrlo su kreativni i sve to plaćaju. Jedni i drugi su potrošili pola milijarde, zapamtite.