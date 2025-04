Štrajkaju nogometaši šibenskog prvoligaša i to zbog neisplate plaća. Posljednju su primili u prosincu, a Uprava kluba obećala im je do kraja ožujka nadoknaditi dugove. No to se nije dogodilo. Pa umjesto trčanja po terenu - već dva dana sjede pored njega.

Šibenski Šubićevac - prazan već drugi dan, nogometaši su od prosinca bez prihoda, pa od jučer – štrajkaju.

Što se točno događa iza vrata kluba, Uprava ne objašnjava - pred kamere ne žele. Da problemi postoje objavili su iz nogometnog sindikata još prije mjesec dana.

Uprava ne objašnjava, Grad ne reagira

"Prema neisplati plaća, odnosno naknada, prema neisplati stanarina, imamo nultu stopu tolerancije. U tim slučajevima ćemo uvijek beskompromisno reagirati", rekao je Mario Jurić, predsjednik Hrvatske udruge Nogometni sindikat.

Iz Grada neće reagirati, kažu - ne mogu se miješati u poslovanje kluba, jer je riječ o sportsko dioničkom društvu. Šokirani su situacijom, posebice zbog prošlogodišnjeg uspjeha kluba i plana gradnje novog stadiona.

"Grad Šibenik nije u mogućnosti ulaziti u financijsko poslovanje i nadamo se da će struktura koja je i vlasnik kluba zajedno sa svojim partnerima iznaći rješenje da se što prije riješi ova financijska dubioza kako prema igračima tako i prema zaposlenicima u klubu", rekao je Joško Jurić, predsjednik Zajednice sportova Grada Šibenika

Ovakve se financijske dubioze mogu izbjeći realnim financijskim obećanjima igračima i djelatnicima – smatraju u Hrvatskoj udruzi Nogometni sindikat. Uz igrače u štrajku su i zaposlenici šibenske male škole nogometa.

Stručnjak ne vidi kako će se Šibenik izvući

"Ova odluka zasigurno nije laka, jer su treninzi i djeca naš prioritet, no kada su osnovni ljudski uvjeti za preživljavanje i rad u 2025. godini ugroženi, jednostavno smo prisiljeni na ovaj korak", komentirali su treneri omladinskog pogona

„Nedavno smo imali situaciju u Rijeci, kad je prvi čovjek nogometa Damir Mišković rekao kako neće dovoditi klub u financijske dubioze obećavajući igračima neracionalne ugovore i one ugovore koje ne može ispoštovati. Takvo razmišljanje držimo jedinim ispravnim, takvim razmišljanjem ne radi se nelojalna konkurencija i ne dovode se igrači u zabludu", komentirao je Jurić.

Komentar smo tražili i od HNS-a - no oni poručuju da će reagirati jedino ako se štrajk odrazi na utakmice. A već prva je u nedjelju kada bi Šibenik trebao ugostiti Osijek.

"To bi bila suluda motivacija da oni i nastupe i ostvare neki rezultat, zapravo je pitanje što će uopće biti ako i nastupe, kako će uopće izgledati. Ja ne vidim perspektivu nažalost za Šibenik da će se izvući", rekao je Marin Galić, sportski stručnjak

Nemir na Šubičevcu se nastavlja, a igrači ulaze u četvrti mjesec bez plaće.