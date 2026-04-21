'KRŠNI MOMCI' /

Najviši mladići na svijetu žive u Makarskoj: Znanstvenici objasnili koja je njihova tajna

Čuli ste već da su Nizozemci najviši na svijetu. Ali možda još niste čuli da najviši muškarci na svijetu žive na pojasu od Dalmacije preko Hercegovine pa sve do Crne Gore. 

Nevjerojatnim fenomenom iznimne visine na ovim prostorima zajedno su se pozabavili Fakultet sportskih studija iz Brna i Fakultet Sporta i tjelesnog odgoja iz Nikšića u Crnoj Gori. Otkrili su da za visoke dinarske tipove nije zaslužna ni prehrana ni okolina, nego jedan specifični gen na Y kromosomu, koji potječe još od autohtonih europskih lovaca sakupljača.

A znate li gdje žive najveći 18 godišnjaci na svijetu, visoki 187.6 centimetara? U Makarskoj. Više doznajte u prilogu.

 

 

21.4.2026.
10:28
Sara Jurica
MakarskaVisinaGenetika
