Ovako bi linije metroa u Zagrebu trebale voziti? Hoćemo i možemo li ga imati? Evo što kaže prometni stručnjak

Prolazi sve, ali ne i promet. Gužva, krkljanac, klasični zagrebački 'rush hour'. Zamislite da svega ovog nema da promet nestane i da se glavnina odvija ispod naših nogu.

Barcelona, Beč, Budimpešta, Bukurešt, baš je nekako samo Balkan bez metroa. Milan Bandić metro je najavljivao toliko puta da je postao kultni predizborni štos. Kao visibaba koja najavljuje kampanju, teška srca priznao je na kraju poraz.

"Evo to je ono za čim žalim da nismo", rekao je Bandić 2020.

Bandić je naručio i ozbiljne studije, a Davorin Kolić autor je zbornika radova 'Zagreb Underground' iz 2014.

"Međutim na kraju je ispalo da on to nije ozbiljno mislio napraviti. Vidimo to sad ponavljaju njegovi nasljednici, tri mjeseca prije izbora opet pokrenu taj metro. Metro je jedna ozbiljna stvar koja se po svijetu redovno radi, to je samo u našim krajevima posebno", kaže stručnjak za tunelologiju Kolić.

Metro za 15 godina

Metro bi otprilike izgledalo ovako :

Podzemna od Podsuseda do Sesveta duga 22 kilometra,

od Gračana prema jugu do Oreškovićeve 8 kilometara

od Kvatrića do Aerodroma 9 kilometara

Na pitanje je li spominjanje metroa u predizborne svrhe, svojevrsni omaž Milanu Bandiću kandidat za gradonačelnika Ivica Lovrić odgovara: "Ja samo mogu reći da je spominjanje metroa u Gradu Zagrebu nešto što se treba sad spominjati".

Bivši Bandićev pročelnik uvjerava da bi sve moglo biti gotovo za 15 godina.

"Za 15 godina? Dajte nemojte me zezat, znači čovjek je bio pročelnik 20 godina i sad najavljuje, nakon što je bio u vlasti koja nije napravila gotovo ništa, a sad najavljuje čuda i doline, brda i doline. Mislim imam nekih drugih stvari za komentirati ", odgovorio mu je Tomašević.

"Mislim da je trenutak, za sve zahvate u povijesti morate imati neki povijesni trenutak. Prije nije bio trenutak. I ono što je bitno, prije nije bilo moguće financirat sredstvima Europske unije", objašnjava Lovrić.

Budućnost ipak u željeznici?

"Pa ja kad to govorim ja sam uvijek oprezan, ja sam to rekao budući da mi imamo stručnjake koji rade na tome. To je dugoročni projekt za budućnost Zagreba. U međuvremenu treba živjeti i riješiti goruće probleme i zato je moj projekt 'ŠnelBan' takozvani 'Cug u Krug", oprezan je Davor Bernadić također kandidat za gradonačelnika.

Bernardićev 'Šnelban' bi jednostavno koristio postojeće željezničke pruge od Glavnog kolodvora do Žitnjaka.

"Bolje iskoristiti postojeće pruge pa to je ono što tražim od državnog HŽ-a već godinama", vapi aktualni gradonačelnik Tomašević.

"Zagreb ima dobro položenu željezničku prugu kroz samo središte grada i kad bi se ona djelomično optimizirala to bi mogla biti nekakva okosnica metro sustava u Zagrebu, odnosno željeznica visokog kapaciteta koja bi bila u punoj funkciji javnoga gradskog prijevoza", smatra Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti.

Dobro pustimo željeznice, vratimo se metrou – postojao je uvijek mit da je Zagreb prepun podzemnih voda pa je zato kao nemoguće bušiti tunele.

Trusno tlo je mit

"Puno ljudi sasvim nestručno i paušalno priča svakakve gluposti. Naprimjer kažu da će grad plivati i da će se urušavati jer imamo trusno tlo i da je to nemoguće, međutim to apsolutno ne stoji. Moram reći da Zagreb ima najsličnije tlo Beču, kao što je kod nas dolina Save, tako je kod njih dolina Dunava, a Beč već odavno ima metro", kaže geolog Stanislav Frančišković - Bilinski.

Lovrićeva ideja koštala bi osam milijardi eura, a stručnjak za tunele nam kaže da bi njihova prvotna ideja koštala puno manje, oko jedne milijarde. Na kaju svejedno je jer ionako ga vjerojatno neće nitko nikad vidjeti – osim u predizbornim nacrtima.