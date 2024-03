Iva Silla rođena je u Zagrebu i cijeli svoj život posvetila je tome da na najkreativniji mogući način priča poznate i manje poznate priče svojem rodnom gradu. Studirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, no kako sama kaže, njezinu su profesionalnu budućnost u mnogo većoj mjeri odredile neformalne edukacije, a najviše edukacija koju je pohađala u okviru udruge Interpret Europe, međunarodna neprofitna organizacija koja se bavi razvojem i metodama interpretacije prirodne i kulturne baštine te obukom turističkih vodiča.

Pet kratkih pitanja Ivi Silli:

Moj najveći poslovni izazov je… nedostatak vremena, ali i ravnoteža poslovnog i privatnog života.

Najveća moja pobjeda je… pokretanje podcasta Croatia Underrated, koji je krenuo tijekom pandemije iz hobija, a sada ima sve više slušatelja iz različitih dijelova svijeta, najviše iz SAD-a i trebao bi poslužiti kao baza za razvoj audio tura.

Za pet godina… imat ću normalno radno vrijeme i malu suvenirnicu u centru grada.

Voljela bih da sam znala na početku svog poduzetničkog puta… možda i bolje da nisam znala što me sve čeka jer bi možda djelovalo previše zastrašujuće, ali svejedno mi je drago što sam se odvažila i krenula.

Na Uplift akademiji želim naučiti… različite vještine i alate koji su mi potrebni za novi iskorak i dizanje poslovanja na višu razinu. Uz to, želim da me sva ta nova znanja i poznanstva s ljudima iz različitih, a opet srodnih branši potaknu na izlazak iz zone komfora i sagledavanje stvari iz neke nove perspektive.

Blog kao metoda ispitivanja tržišta

U poduzetničke vode krenula je prije više od desetak godina, a do tada je prikupila raznoliko radno iskustvo.

„Radila sam kao instruktorica, radila sam i u turističkoj agenciji, pa čak i u jednom nogometnom klubu“, smije se Iva. Međutim, ideja vođenja turističkih tura koje ću malo dublje zagrabiti u povijesnu i kulturnu baštinu grada i pružiti posjetiteljima intenzivniji mistični doživljaj nije je napuštala.

„Za početak sam pokrenula blog koji je trebao poslužiti kao svojevrsno ispitivanje tržišta. Tako su nastali temelji mojeg glavnog brenda Secret Zagreb koji posjetiteljima nudi različite mistične tematske ture po Zagrebu“, objašnjava Iva.

Pokrenula je tvrtku Kazivačica, a u okviru tvrtke Iva je razvila program turističkih tematskih tura Secret Zagreb, unutar kojeg je petnaestak tura od kojih su Tajanstveni Zagreb, Zagrebačke mračne romanse, Uspavani zmaj, Zagrebačka zimska bajka, Mirogoj – šapat vječnosti, Frajerice/Badass Women of Zagreb… samo neke od najpopularnijih kroz koje je u proteklih desetak godina prošlo više od 23.450 ljudi. Da se njezin pristup turističkoj prezentaciji grada Zagreba pokazao kao pun pogodak potvrdio je i britanski magazin The Guardian, koji je uvrstio njezin Secret Zagreb u top 10 alternativnih europskih tura.

Stvaranje lijepih sjećanja kod sudionika kao ključ uspjeha

Ivu pitamo kako izgleda kreativni proces osmišljavanja ture.

„Kada govorimo o sadržaju same ture, o samoj priči, taj dio mi je nekako najlakši dio posla. Ustvari, uvijek nekako krećem od onoga što bi meni bilo zanimljivo i dobro i taj se pristup do sada pokazao ispravan“, kaže Iva. Mnogo je zahtjevniji dio posla, kaže, prilagodba i rad s ljudima. Svaka grupa ljudi je drugačija, razlikuju se očekivanja i interesi, a od vas kao vodiča se očekuje da to prepoznate, snađete se i prilagodite, zato ni jedna tura nije identična, objašnjava.

„Uz to, već kada razvijam turu, jako mnogo vodim računa o interpretaciji baštine, odnosno kako ispripovijedati priču da se ljudi uključe na emotivnoj razini i da se kod njih na taj način stvori trajno sjećanje na turu i destinaciju. Znate da će ljudi nakon nekog vremena zaboraviti suhoparne činjenice o datumima i događajima o mjestu kojeg su posjetili, ali nikada neće zaboraviti kako su se osjećali. Stvaranje lijepih, trajnih sjećanja kod sudionika koji su uključeni, na tome treba biti fokus kada razvijate turističku turu“, objašnjava Iva.

A potom je došla pandemija.

„Kao i za mnogi moje kolege koji se bave turizmom, pandemija je bila veliki test i otvorila prostor i vrijeme u kojem sam se odlučila više posvetiti svojem hobiju snimanju podcasta o manje poznatim zanimljivostima u Hrvatskoj pod nazivom Croatia Underrated na engleskom jeziku. Iako je krenuo kao hobi, s vremenom je privukao poveliki broj slušatelja, pogotovo onih iz Sjedinjenih Američkih Država i dao mi je ideju o razvoju audio tura koje bi se mogle monetizirati“, priča Iva.

Ali ni na tome nije stalo. Iva je svoju strast i talent za razvoj kreativnih turističkih koncepata odlučila podijeliti s drugima i tako je nastao brend Playful Croatia.

„Riječ je o B2B projektu kreiranja igrificiranih istraživanja za destinacije koje razvijam u suradnji s drugim organizacijama. Primjerice, za Turističku zajednicu grada Bakra napravili smo projekt i turu na temu slijepog bakarskog vodonoše, a taj je projekt dobio i nagradu European Heritage in Action“, kaže.

Digitalna tura Secret Zagreb

U tom smislu, možemo reći da je to još jedan trend u turizmu koji uzima sve veći zamah u kojem se Iva snašla kao riba u vodi jer su igrificirane ture u svojoj biti nešto kao escape room na otvorenom. „Istraživanje, zadaci, igre, rješavanje zagonetki, potrage za blagom isprepletene s turističkom turom su odlične aktivnosti koje su izvrsne za team buildinge ili manje grupe, a ljudi istinski uživaju u takvim sadržajima. Tome sam posvetila poseban brend Secret Zagreb Quests i potražnja za takvim tipom aktivnosti je sve veća“, objašnjava Iva.

Uz sve postojeće, Iva Silla razvija još jedan vrlo zanimljivi projekt – mobilnu aplikaciju Secret Zagreb. „Mobilna aplikacija je namijenjena kada ture nisu dostupne ili za ljude koji radije idu u turističke obilaske sami. Aplikacija će nuditi različite ture koje i inače imamo u Secret Zagreb ponudi, imat će i audio ture i bit će super ilustrirana. Cijela priča me jako veseli“, otkriva Iva.

„Hrvatska je posljednjih godina postala dobar primjer kreativnih sadržaja, odličan primjer je Muzej prekinutih veza i sličnih originalnih projekata i atrakcija koji privlače ljude iz svih krajeva svijeta. Za nas koji se bavimo kreiranjem sadržaja, ono gdje još uvijek postoji prostor za poboljšanje je to što institucije i dalje ne prihvaćaju multidisciplinarnost pa mi kreativci ni sami ne znamo gdje spadamo ili koji se propisi na nas odnose – turizam ili kultura. To je nešto što se mora mijenjati jer je svima nama cilj isti – ponuditi kvalitetno, originalno, jedinstveno i nezaboravno iskustvo koje će Hrvatsku dignuti i učiniti posebnom europskom destinacijom“, ističe Iva.

Na kraju razgovora pitamo Ivu, što očekuje od pohađanja Uplift akademije.

„Uplift akademija je super za sve nas poduzetnike jer ti daje alate i upozorava te na sve ono što ti treba u poslovanju, a pruža korisna znanja iz područja marketinga, digitalizacije, potiče te na razvoj dugoročne viziju i strategije, a naravno super mi je i povezivanje s kolegama poduzetnicima jer razmjenjujete iskustva i ideje. To je uvijek inspirativno i poticajno okruženje koje me motivira za dalje“, zaključuje.

