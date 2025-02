Mlinar ove zime ima stvarno dobre krafne

Ove godine Mlinar u ponudi ima tri vrste krafni – pored klasika s voćnim nadjevom, tu su i Krafna s Nutellom za sve ljubitelje čokolade i Krafna s pistacijom punjena kremom od pistacija, koja je trenutno vrlo popularna.

Odlična je vijest da je krafna s voćnim nadjevom trenutno na akciji u Mlinaru i košta 0,65 eura za komad. A kako je vrijeme fašnika i krafne su svuda oko nas, odlučili smo probati Mlinarove koje su nas baš oduševile.

PRVI DOJAM: KAD KRAFNA TEŽI VIŠE OD TVOJIH OČEKIVANJA

Prva stvar koju smo primijetili? Težina. Već na dodir je jasno – Mlinar ne štedi na punjenju. No, nismo htjeli samo nagađati. Prerezali smo njihovu najpopularniju verziju, Krafnu s voćnim nadjevom, i dočekalo nas je ono što svi želimo vidjeti: fino ispunjenu unutrašnjost, bez razočaranja kad zagrizeš, a punjenje je negdje daleko, sakriveno u malom džepu tijesta.

MIRIS: TRENUTAK KAD ZABORAVIŠ NA SVE DRUGO

Otvoriti kutiju s Mlinarovim krafnama donosi miris iz djetinjstva – onaj domaći, ugodni miris koji vas odmah poziva na prvi zalogaj. Kao i prethodnih godina, Mlinar i ove godine nudi popularna akcijska pakiranja od 4 i 10 krafni s voćnim nadjevom. Osim što su praktična, pakiranja su i cjenovno isplativa. I sami ih rado kupujemo kao last minute poklon za goste, djeci za školske svečanosti ili kao slatki dodatak rođendanskim slavljima.

NOVOSTI OVE GODINE: NOVI OKUSI, MIX & MATCH PAKIRANJA

Mlinar je ove godine u ponudu uveo i dodatno atraktivno pakiranje u kojem kupci mogu sami birati okuse krafni po želji. Osim klasične 70-gramske s voćnim nadjevom, u ponudi su i 115-gramska krafna s Nutellom za 1,20 €, te 130-gramska krafna s pistacijom za 2,00 €. Što se tiče dostupnosti – krafna s Nutellom dostupna je u svim poslovnicama, dok je krafna s pistacijom dostupna u oko 100 dućana diljem Hrvatske. U Dalmaciji pak, krafna s marmeladom zamjena je za voćnu verziju.

TEKSTURA: KAD JE KRAFNA MEKŠA OD OČEKIVANJA

Loše krafne obično su ili presuhe ili premasne – no Mlinar je očito pronašao savršen balans. Tijesto je lagano, prozračno, ali dovoljno kompaktno da zadrži strukturu. Krafne su onakve kakve trebaju biti – nisu premasne, mekane su, savršenog okusa i punjenja te predstavljaju odličan omjer cijene i kvalitete.

OKUS: OČEKIVALI SMO DOBRO, DOBILI SMO ODLIČNO

Iako smo očekivali dobru krafnu, Mlinar nas je iznenadio. Savršen omjer tijesta i punjenja, pri čemu je voćno punjenje taman dovoljno slatko, bez umjetnog aftertastea. Verzija s Nutellom podjednako je odlična i super opcija za sve ljubitelje čokolade. A kako smo ljubitelji trenda Dubai čokolade, posebno nas je oduševila krafna s kremastom pistacijom, za koju već vidimo da će nam postati omiljena.

FINALNA PRESUDA: HOĆEMO LI IH PONOVNO KUPITI?

Bez imalo dvojbe – da, i to više puta! Mlinarove krafne savršeno ispunjavaju očekivanja od ove slastice: nisu premasne, a i sve komponente su odlično usklađene. Ove krafne zaslužuju sve pohvale, jer znamo koliko je teško pronaći kvalitetne i izdašne krafne po povoljnoj cijeni. Stoga zaključujemo kako su Mlinareve odlična "value for money" opcija, i sigurno ćemo ih ponovno kupiti kad god poželimo uživati u stvarno dobroj krafni.