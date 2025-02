Lansirna rampa za hrvatsku svemirsku industriju

Hrvatska je dobila prvu platformu za razvoj svemirske industrije! Nakon više od godinu dana priprema, HISPACE je službeno započeo s radom. Novo udruženje povezuje stručnjake, tvrtke i širu zajednicu zainteresiranu za svemirske tehnologije, istraživanja i industriju s ciljem aktivne podrške razvoju svemirskih projekata u Hrvatskoj te osnivanju Hrvatske svemirske agencije.

Četvero osnivača udruge, dvoje iz Splita, jedna iz Rijeke i jedan iz Zagreba, prethodno su volonterski podržali i pomogli u lansiranju prvog hrvatskog satelita CroCube. Osnivači udruge su Tanja Prlenda Skenderija, Jakov Čudina, Vedrana Radetić i Bernard Ivezić koji imaju bogato iskustvo u projektnom menadžmentu, softverskom i hardverskom razvoju, marketingu i razvoju startup ekosustava.

Prema prvim procjenama HISPACE-a, u Hrvatskoj djeluje četrdesetak tvrtki koje razvijaju svemirske tehnologije te više od sto znanstvenika koji rade na razvoju različitih istraživačkih projekata povezanih sa svemirom. U udruzi navode da je Hrvatska prije sedam godina otvorila pregovore s Europskom svemirskom agencijom (ESA) da bi 2023. godine postala pridružena članica ESA-e i sada se priprema za punopravno članstvo.

Bernard Ivezić, inicijator i suosnivač Društva HISPACE te suosnivač i direktor tvrtke Unicorn Underground, kaže da u Hrvatskoj već postoji velik broj inovativnih projekata, istraživača, inicijativa, kao i svjetski značajnih svemirskih proizvoda o kojima se, u ovom trenutku, vrlo malo zna:

“Cilj HISPACE-a je pomoći svima koji su se odvažili djelovati u svemirskom sektoru i uspjeti, a mladima u Hrvatskoj, kao i svima koji razmišljaju o nastavku svoje karijere, pokazati kroz konkretne primjere kako se mogu uključiti u ovu, globalno atraktivnu i brzo rastuću industriju”, izjavio je Bernard Ivezić, prvi predsjednik Društva HISPACE.

HISPACE očekuje da će već u startu narasti na stotinjak članova, a tijekom 2025. godine planira predstaviti prve velike projekte u suradnji s hrvatskim i međunarodnim partnerima.

Jakov Čudina, suosnivač i tajnik HISPACE-a, kaže da je dugo bio preokupiran softverskim i hardverskim razvojem, ali je kroz suradnju na lansiranju prvog hrvatskog satelita prepoznao potencijal za inovacije u sasvim novom području – svemiru.

“Strast mi je razvoj raketa, pa sam oduševljen što sam mogao doprinijeti misiji prvog hrvatskog satelita CroCube, kojeg je u svemir ponijela raketa Falcon 9 tvrtke SpaceX. Uz IT poslove i prikupljanje donacija, na misiji sam pomogao u pripremi tehničke dokumentacije za dobivanje frekvencija od Međunarodne radioamaterske unije, putem kojih se obavlja komunikacija s CroCubeom. Kroz HISPACE planiram razvijati svemirske inovacije u Hrvatskoj.”, rekao je Jakov Čudina, suosnivač i tajnik HISPACE-a, osnivač i direktor softverske tvrtke PixoCode.

Tanja Prlenda Skenderija, suosnivačica i članica uprave HISPACE-a te osnivačica i direktorica jednog od najpoznatijih domaćih dizajn studija WARD, kaže da je njezin motiv za pokretanje novog udruženja vrlo osoban.

“Do prije tri godine svemir mi je bio podjednako apstraktan kao i većini u Hrvatskoj, ali danas iza sebe imam iskustvo art direktorice na misiji CroCube te sam s kolegicom Vedranom Radetić koautorica brenda prvog hrvatskog satelita. Međutim, najviše me raduje što, kao majka dva sina, mogu i njima i ostaloj djeci pomoći razvijati nove horizonte, mogućnosti obrazovanja i zaposlenja u svemirskoj industriji kroz djelovanje Društva HISPACE.”,

Vedrana Radetić, suosnivačica i članica uprave HISPACE-a, te Voditeljica marketinga jedne velike hrvatske tvrtke s višegodišnjim iskustvom u marketingu i PR-u, osvrnula se na činjenicu da u Hrvatskoj kronično nedostaju točke povezivanja i financiranja svemirskih projekata.

“Vođenjem marketinga prve hrvatske svemirske misije CroCube upoznala sam brojne inovativne, stručne i uporne ljude koji već doprinose razvoju hrvatskog svemirskog sektora, ali i uvidjela višestruko veći potencijal za njegov daljnji razvoj. Vrijeme je da konkretnije poradimo na povezivanju relevantnih sudionika, ljudi s idejama i subjekata spremnih na njihovo financiranje, što bi rezultiralo uspješnijim i češćim lansiranjem inovacija na međunarodnu scenu, a zatim i u svemir. Tako je i zato je nastao HISPACE.”.

