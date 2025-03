Najmoderniji i najveći Decathlon u Hrvatskoj nalazi se u King Crossu

Poslovanje u trgovinama KING CROSSA odvija se neprekidno i neometano, dok građevinski radovi na sveobuhvatnoj modernizaciji shopping centra napreduju iz dana u dan. Preuređenje izaziva velik interes javnosti za nadolazeće inovacije i poboljšanja koja će ponuditi buduća najmodernija zagrebačka shopping destinacija.

Decathlon u King Crossu

Redizajnirani Decathlon u King Crossu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povodom modernizacije KING CROSSA, poznati globalni sportski brand Decathlon u KING CROSSU predstavlja se u novom, modernom konceptu trgovine i brand identitetu. Decathlon u KING CROSSU je prva trgovina ovog branda u Hrvatskoj, a odnedavno i prva trgovina preuređena prema novom, modernom sportskom konceptu. Ovim rebrandingom Decathlon dobiva novi, moderniji dizajn te novom intuitivnom navigacijom nudi kupcima olakšano pronalaženje sportske opreme. U svojoj ponudi Decathlon nudi više od 60.000 artikala za preko 70 različitih sportova.

Najmoderniji Decathlon i najveća sportska trgovina u Hrvatskoj

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi najmoderniji Decathlon nalazi se u KING CROSSU i redizajniran je prema najnovijim standardima, od logotipa i slogana do kružnog koncepta trgovine, donoseći potpuno novo iskustvo kupovine sportske opreme. Kupce očekuje inovativan poslovni model sa širokim spektrom ponude za sve sportske izazove. Decathlon u KING CROSSU predstavlja novu eru sportskih trgovina u Hrvatskoj i nezaobilazno je mjesto za sportske entuzijaste i rekreativce koji traže kvalitetu, inovativnost i raznolikost. Modernizirana trgovina Decathlon i nakon redizajna ostaje najveća sportska trgovina u Hrvatskoj.

Kupovinom u Decathlonu u King Crossu sudjelujte u nagradnoj igri

Do 23. ožujka svi članovi Decathlon programa vjernosti koji obave kupovinu u Decathlonu te registriraju svoju karticu programa vjernosti imaju priliku sudjelovati u nagradnoj igri u kojoj mogu osvojiti automobil Dacia Duster s Quechua krovnim šatorom i mnoge druge atraktivne nagrade. Pozivamo sve ljubitelje sporta i rekreacije da se pridruže nagradnoj igri u Decathlonu u King Crossu!

Radno vrijeme

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč opsežnim građevinskim radovima, sve trgovine za vrijeme renovacije KING CROSSA rade po redovnom radnom vremenu od ponedjeljka do subote od 9 do 21 sat, a hipermarket Interspar od 8 do 21 sat. King Cross je otvorio nove ulaze u centar, osiguravajući lakši pristup svim trgovinama. Korisnicima je na raspolaganju i besplatno parkiranje na obnovljenom dijelu parkirališta koje je zahvaljujući boljim prometnim rješenjima pristupačnije i zadovoljava najsuvremenije standarde.

King Cross postaje najmodernija shopping destinacija u Hrvatskoj

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon završetka sveobuhvatne rekonstrukcije i modernizacije, KING CROSS će postati najmodernija shopping destinacija u Hrvatskoj, koja će zadovoljiti potrebe posjetitelja za cjelovitom kupovinom i pružiti široku ponudu mogućnosti za slobodno vrijeme. Time će KING CROSS postati jedan od vodećih shopping centara posvećenih kreiranju novih trendova i pružanju visokokvalitetnog shopping iskustva. Shopping centar će imati jedinstvenu gastro zonu, tri različita dječja prostora za igru i zabavu te središnji trg kao mjesto susreta i okupljanja, što će ga zasigurno učiniti omiljenim odredištem za sve generacije.

KING CROSS Zagreb

KING CROSS Zagreb otvoren je 2002. godine, a od 2018. njime upravlja SES Spar European Shopping Centers. Na oko 35.000 četvornih metara prostora za zakup smjestili su se vodeći zakupci kao što je INTERSPAR, Harvey Norman, Decathlon, dm drogerija, JYSK i Baby Center. Shopping centar bit će otvoren tijekom cijelog perioda rekonstukcije i radit će prema redovnom radnom vremenu.

SES Spar European Shopping Centers

Tekst se nastavlja ispod oglasa

SES djeluje kao investitor i operater shopping centara u šest srednjoeuropskih zemalja: Austriji, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Češkoj. Tvrtka trenutno upravlja s 31 lokacijom u središnjoj, južnoj i istočnoj Europi, s ukupnom površinom većom od 855.000 četvornih metara. SES je lider na tržištu u Austriji i Sloveniji za trgovačke centre velikih razmjera. S više od 112 milijuna posjetitelja godišnje, maloprodajni partneri u SES shopping centrima ostvarili su prodajne prihode u ukupnom iznosu od 3,32 milijardi eura u 2023. godini. SES također uspješno implementira svoje znanje i iskustvo u područjima razvoja projekata, upravljanja izgradnjom, iznajmljivanja maloprodajnih prostora, kao i upravljanja centrima i objektima za vanjske vlasnike shopping centara. SES centri već su primili nekoliko nacionalnih i međunarodnih nagrada za arhitekturu i dizajn, održivost, koncepte prometnog toka i inovativni marketing. SES je dio SPAR Austria Grupe. Dodatne informacije možete pronaći na: www.ses-european.com i presse.ses-european.com.