‘Rock solid for inclusion’ / Inspirativna kampanja ‘Rock solid for inclusion’ predstavljena u čast svjetskog dana osoba s Down sindromom

S prvim danom proljeća obilježava se i svjetski dan osoba s Down sindromom s ciljem podizanja svijesti o njihovim pravima, integraciji i doprinosu društvu. Ovaj poseban datum simbolično predstavlja trisomiju na 21. kromosomu, što je genetska karakteristika osoba s Down sindromom.