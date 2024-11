Metro u Zagrebu? Stručnjaci tvrde da je moguće: 'Previše je dezinformacija!'

Nakon uvođenja blokovskog parkiranja, u Zagrebu se od utorka produljuje i vrijeme naplate parkinga, koji će se po novom plaćati subotom do ponoći, a nedjeljom do 15 sati. To je samo jedan od načina na koji gradska vlast želi smanjiti ogromne gužve i potaknuti građane na javni prijevoz koji, najblaže rečeno ne funkcionira, s toga se ponovno otvorilo pitanje treba li Zagrebu metro.

"Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče", stihovi su vječne pjesme o hrvatskoj metropoli. Ali zagrebačkim ulicama promet odavno ne teče. U neizdrživim gužvama gube se živci, stoji se u kolonama i zaziva se spas, a dio građana ga vidi u metrou. Ideja je to koja je samo ideja najmanje 80 godina.

"Puno ljudi sasvim nestručno i paušalno priča svakakve gluposti. Na primjer kažu da će grad plivati i da će se urušavati jer imamo trusno tlo i da je to nemoguće, međutim to apsolutno ne stoji", objašnjava geolog Stanislav Frančišković-Bilinski koji podsjeća na primjer Beča.

Metro u Zagrebu? Stručnjaci: Itekako moguće

"Zagreb ima najsličnije tlo Beču kao što je kod nas dolina Save, tako je kod njih dolina Dunava, a Beč već odavno ima metro. Poanta je da su u gornjem sloju šljunak i pijesak, naplavine ovdje Save, tamo Dunava, a ispod toga je nivo podzemne vode, a ispod 20 metara dubine su debeli slojevi gline i kroz njih je vrlo jednostavno i zahvalno bušiti. Tehnički nema nikakvog problema za to napraviti", ističe geolog za RTL Danas.

Previše je dezinformacija oko metroa, ističe geolog Frančišković-Bilinski. "Nekad mi se čini da se namjerno puštaju takve glasine da bi onda političari na vlasti imali opravdanje da se metro nikada ne sagradi. Prosječna brzina tramvaja je 12 kilometara na sat i to je katastrofa, a nema ni dovoljan kapacitet“, kaže.

Metro imaju gotovo sve zemlje u Europi, osim nas i susjeda. Zagreb je infrastrukturno hendikepiran i rješenje je jedino pod zemljom, kaže nam umirovljeni inžinjer građevine Damir Pološki, čovjek koji je projektirao zagrebački rotor, čvor Jankomir, istarski ipsilon.

"Ne postoje građevinski problemi koje građevinari današnjice ne mogu riješiti", uvjerava Pološki.

"Slikovito, uzmemo li podzemnu liniju istok-zapad od Jankomira sve do Kliničke bolnice Dubrava, ta linija je duga 16 i pol kilometara. Za usporedbu, na autocesti Zagreb-Split je izgrađeno 40 kilometara tunela, prema tome - to nije nikakva svjetska operacija“, dodaje umirovljeni inžinjer građevine.

Koliko bi koštala izgradnja?

Veliki vizionarski projekt za uređenje Zagreba budućnosti Pološki je napravio prije desetak godina. Zamislio je tri linije. Prva bi povezivala sjever i jug grada, druga zapad i istok, a treća bi bila kružna. Tunelske cijevi kopale bi se na dubini od 30 metara.

Foto: RTL

"Cijena metro linije po kilometru danas može iznositi oko 40 milijuna eura zajedno sa stanicama. Prije 10 godina to je bilo 20 milijuna eura u Beču. Kod nas je možda građene skuplje, ali zna se iz kojih razloga. Nije to zbog građevinskih radova nego zbog potrebe drugih ljudi", pojašnjava Pološki i dodaje: i dodaje: "Nikome više mislim da ne trebamo tumačiti da je prometni kolaps grada tu ili je pred vratima“.

S druge strane, na Fakultetu prometnih znanosti smatraju kako se teško može pronaći opravdanost za gradnju metroa.

"Zagreb ima dobro položenu željezničku prugu kroz samo središte grada i kad bi se ona djelomično optimizirala to bi mogla biti nekakva okosnica metro sustava u Zagrebu, odnosno željeznica visokog kapaciteta koja bi bila u punoj funkciji javnoga gradskog prijevoza", smatra dekan Fakulteta prometnih znanosti Marko Šoštarić.

Drugi smatraju da to nije najbolje rješenje. Geolog Bilinski poručuje da Zagreb nije premali za metro.

"Zagreb s okolicom ima više od milijun stanovnika. To je bila ruska škola da neki grad mora imati više od milijun stanovnika da bi mogao imati metro, ali iznio bih primjer Catania na Siciliji oni imaju 300 tisuća stanovnika i imaju metro. Tu je Graz u Austriji koji ima oko 300 tisuća stanovnika, oni nemaju metro, ali su ozbiljno ušli u te planove", ističe.

U Zagrebu se samo planira bez obzira tko je na vlasti, i tako već najmanje 80 godina. A gužve svakim danom postaju sve nepodnošljivije.